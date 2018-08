Anticipazioni Solo 2 con Marco Bocci | la prima puntata il 23 settembre in tv

Solo / Anticipazioni replica terza puntata : Marco accetta la proposta di nozze - sposerà Agata (24 agosto) : Solo, Anticipazioni replica terza puntata: mentre Marco, sui richiesta del capo famiglia del Corona, decide di sposare Agata, scoppia la faida con il clan dei Gargano.(Pubblicato il Fri, 24 Aug 2018 19:45:00 GMT)

Solo - la terza puntata in replica il 24 agosto : Anticipazioni : In attesa della seconda stagione, in onda a fine settembre e attualmente in lavorazione, Mediaset ha deciso di riproporre in prima serata le repliche della prima stagione della miniserie poliziesca Solo, andata in onda nel 2016 con protagonista Marco Bocci. Solo contro la 'Ndrangheta, le immagini della nuova serie con Marco Bocci di ...

Solo in replica con uno scontro per Marco e un pericolo imminente : Anticipazioni 24 agosto : Solo torna oggi in replica con la seconda puntata della prima stagione. Marco Bocci torna a vestire i panni dell'agente sotto copertura Marco e sembra che le cose per lui non si mettano bene, cos'altro succederà dopo quello che abbiamo visto la scorsa settimana? Mancano poche ore alla messa in onda e la seconda puntata di Solo porterà il pubblico proprio dove era rimasto venerdì scorso ovvero con Marco in pericolo faccia a faccia con un altro ...

Solo - la seconda puntata in replica il 17 agosto : Anticipazioni : In attesa della seconda stagione, attualmente in lavorazione, Mediaset ha deciso di riproporre in prima serata le repliche della prima stagione della miniserie poliziesca Solo, andata in onda nel 2016. Si è cominciato ovviamente dalla primissima e già in qualche modo storica puntata, mentre adesso tocca al secondo episodio che viene ritrasmesso su Canale 5 venerdì 17 agosto a partire dalle 21.25. Il protagonista assoluto è ovviamente Marco Bocci ...

Solo - serie TV con Marco Bocci/ Anticipazioni : in attesa della seconda stagione (replica) : Solo, serie TV con Marco Bocci, in attesa della seconda stagione, la rete ammiraglia di Casa Mediaset torna in replica con le avventure del poliziotto infiltrato in Calabria.(Pubblicato il Fri, 10 Aug 2018 07:30:00 GMT)

Solo 2 con Marco Bocci : data d’inizio - cast e Anticipazioni : Marco Bocci in Solo 2: il ritorno dell’infiltrato Pagani Grande attesa per la seconda stagione di Solo, la fiction con Marco Bocci, Peppino Mazzotta e Diane Fleri la cui prima serie è andata in onda su Canale5 a fine 2016. Salvo cambiamenti, la prima delle quattro puntate di Solo 2 verrà trasmessa da Canale5 domenica 23 settembre. Oltre a Marco Bocci, confermata la presenza nel cast di Carlotta Antonelli alias Agata Corona. Non ci sarà ...