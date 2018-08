Anticipazioni Il Segreto puntate spagnole | il ritorno di Maria e Gonzalo senza i bambini

IL SEGRETO - Anticipazioni puntata di sabato 25 agosto 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di sabato 25 agosto 2018: Donna Francisca e Don Ignacio sono d’accordo affinché la stessa Francisca favorisca la partenza di Julieta… Mauricio comunica che Saul ha avuto un grave incidente… Meliton conferma che c’è stato un crollo in tribunale, cosa che comporterà un rinvio del processo. Tutti credono però che il crollo sia colpa di Francisca e così Carmelo tenta di scoprire se questo ...

Il segreto - Marcela dà alla luce Camelia : Anticipazioni trame dal 26 agosto al 1 settembre : A Puente Viejo non si può mai essere del tutto felici. A fronte della lieta novella della nascita della figlia di Matias e Marcela tocca celebrare il funerale di Pedro, mentre c’è chi gode nel vedere soffrire gli altri (donna Francisca in primis). Il segreto va in onda su Canale 5 alle 18.45 tutti i giorni della settimana Il segreto, domenica 26 agosto: anticipazioni Fe e Marcela si ritrovano bloccate per strada e la ragazza inizia ad ...

Il Segreto Anticipazioni 25 agosto 2018 : Francisca e Don Ignacio si alleano contro Julieta : Donna Francisca trova un nuovo alleato per annientare l'Uriarte. Severo tira per un attimo un sospiro di sollievo dopo il rinvio del processo.

Il Segreto - Anticipazioni spagnole : GONZALO e MARIA - ritorno confermato! : Il ritorno di MARIA Castañeda (Loreto Mauleon) e GONZALO / Martin Castro (Jordi Coll) nelle puntate spagnole de Il Segreto, anticipato dapprima come rumor, è stato confermato e sarà segnato da una serie di drammatici colpi di scena; intervistati da Mundoplus Tv con Carlos Serrano, interprete di Fernando Mesia (tornato di recente nel cast), Loreto Mauelon e Jordi Coll hanno fornito della succose anticipazioni riguardo la storyline che li ...

Anticipazioni Il Segreto : Fulgencio e Fernando pianificano un massacro alla Villa : Le Anticipazioni dei nuovi appuntamenti de Il Segreto svelano che Fernando e Fulgencio torneranno a mietere terrore a Puente Viejo. I due temibili uomini, infatti, faranno rinchiudere Donna Francisca in sanatorio. Qui la matrona sara' soggetta ad ogni tipo di sevizia, fino a diventare come un vegetale. Raimundo, nel frattempo, scoprira' le terribile condizioni in cui versa l'amata, tanto da prendersene cura giorno e notte. Infine Fernando si ...

IL SEGRETO - Anticipazioni puntata di venerdì 24 agosto 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di venerdì 24 agosto 2018: Prudencio, avvertito dei progetti di Julieta, le chiede spiegazioni. Lei dice che sta valutando un suo trasferimento a La Venta insieme al padre. Julieta è arrabbiatissima con sua nonna Consuelo, ritenendo che sia stata lei a raccontarlo a Prudencio, ma in realtà ad avvisare quest’ultimo è stato don Ignacio… Gracia e Adela consegnano a Fe le chiavi della pasticceria per ...

Il Segreto Anticipazioni spagnole : Fulgencio e Fernando uniti per vendetta : Anticipazione spagnole Il Segreto: Fernando Mesia si allea con Fulgencio per vendicarsi di Donna Francisca Le anticipazioni spagnole de Il Segreto annunciano importanti risvolti nella trama di Puente Viejo, in particolare per quanto riguarda Donna Francisca. Come vi abbiamo già anticipato qualche tempo fa, la Montenegro scompare dal piccolo paesino improvvisamente e proprio in questa […] L'articolo Il Segreto anticipazioni spagnole: ...

Il Segreto Anticipazioni : SEVERO vuole restituire CARMELITO ad IRENE ma… : Nei nostri post dedicati alle anticipazioni della telenovela Il Segreto vi abbiamo parlato del ritrovamento del piccolo CARMELITO; tutto avrà inizio quando SEVERO Santacruz (Chico Garcia) incrocerà la sua strada con quella di IRENE Campuzano (Rebeca Sala), una misteriosa giornalista che arriverà a Puente Viejo per scrivere – almeno in apparenza – un reportage sulla sparizione del neonato. Col passare degli episodi, emergerà che IRENE ...

Anticipazioni Il Segreto : Maria Castaneda e Gonzalo Castro potrebbero ritornare : Dalla Spagna giungono interessanti e sorprendenti indiscrezioni [VIDEO] inerenti la famosa soap opera Il Segreto, ideata da Aurora Guerra e prodotta da Boomerang Tv. Nello specifico, stando a quanto rivelato da MundoPlus Tv, negli episodi che andranno in onda in Spagna su Antena 3 nel periodo autunnale, si potrebbe assistere al rientro di due storici protagonisti della seconda e terza stagione della telenovela. Stiamo parlando di Maria Castaneda ...

Il Segreto : MARIA e GONZALO ritornano? I rumor dalla Spagna - Anticipazioni : Si preannuncia un autunno ricco di sorprese nelle puntate spagnole de Il Segreto!!! Stando infatti ad alcune foto pubblicate da Mundoplus Tv e a vari indizi apparsi sui social, i telespettatori iberici dovrebbero assistere al ritorno in scena di MARIA Castañeda (Loreto Mauleòn) e GONZALO / Martin Castro (Jordi Coll), i mai dimenticati protagonisti della seconda e della terza stagione della telenovela ambientata a Puente Viejo. Vediamo dunque di ...

IL SEGRETO - Anticipazioni puntata di giovedì 23 agosto 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di giovedì 23 agosto 2018: Consuelo mette ancora in guardia Julieta da Don Ignacio, ma la ragazza non le crede e le rimprovera di averle detto bugie per così tanti anni… Nicolas spinge Severo a ricordare dettagli utili per la sua difesa in tribunale, ma il Santacruz è talmente demoralizzato da non collaborare e dichiararsi pronto alla pena di morte… Donna Francisca chiede a Don Berengario notizie su ...

