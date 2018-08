Antibiotici del futuro Li produce il corpo umano | uno studio biochimico per il progresso

Gli Antibiotici del futuro? Sono dentro l’uomo. Scoperta una proteina capace di ‘battere’ tre infezioni : L’antibiotico è il miglior amico dell’uomo? Sì, se questo è stato prescritto da un medico dopo attenta valutazione. Perché è bene non abusarne né assumerne senza ‘nulla osta’ da parte di un esperto. Stando agli ultimi dati dell’Oms, Sono ben 500mila i casi di infezioni dovute alla resistenza di questi farmaci, registrati in 22 paesi del mondo. Ed è proprio per colpa dell’abuso: gli antibiotici, infatti, vengono assunti ...

Antibiotici del futuro da enzimi nascosti nell'uomo : Alcune molecole naturalmente presenti nell'organismo umano potrebbero essere utilizzate per la formulazione di una nuova generazione di Antibiotici. La ricerca è stata coordinata da Alberto Di Donato ed Eugenio Notomista, ricercatori dell'Università Federico II di Napoli e da Cesar de la Fluente Nunez, ricercatore del Massachusetts Institute of Technology. I ricercatori in particolare hanno scoperto che alcuni enzimi presenti nell'organismo ...