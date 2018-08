Andrea Dovizioso | GP Gran Bretagna 2018 | “L’obiettivo era partire dalle prime due file

MotoGP - Gran Bretagna 2018 : Andrea Dovizioso a caccia della pole tra le buche. Valentino Rossi vuol inserirsi nella lotta : Oggi è il giorno del time-attack sul tracciato di Silverstone (Gran Bretagna), dodicesimo round del Mondiale 2018 di MotoGP. Sul tracciato del Northamptonshire i centauri più veloci del mondo andranno a caccia della pole position per garantirsi una posizione privilegiata al via della gara di domani. Andrea Dovizioso è tra i candidati. Il forlivese, in sella alla Ducati, ha saputo andar forte in tutte le condizioni: in configurazione da qualifica ...

MotoGP - GP Gran Bretagna 2018 : analisi prove libere. Andrea Dovizioso detta il passo e sfida Marc Marquez. Ma la Yamaha c’è… : La prima giornata di prove libere del GP di Gran Bretagna si è chiusa con il miglior tempo di Andrea Dovizioso, che è ripartito da dove aveva lasciato un anno fa. Qui, infatti, trionfò e rilanciò la sua candidatura verso il titolo, poi sfumata nel finale di stagione; qui, oggi, ha cominciato quello che si preannuncia come un altro fine settimana da protagonista. È un Dovi diverso quello tornato dalla pausa estiva, rigenerato. La prima parte di ...

MotoGP - GP Silverstone. Andrea Dovizioso : 'Non sarà solo un duello tra me e Marquez' : Lo aveva già detto in conferenza stampa: "Mi sento bene, abbiamo avuto ottime conferme nei test di Misano, mi aspetto di essere competitivo a Silverstone". E con le prime prove libere del venerdì ...

MotoGP - GP di Silverstone. Prove libere : 1° Andrea Dovizioso - 4° Marc Marquez - 8° Valentino Rossi : LIVE 15:54 24 ago libere 2, i tempi: Dovizioso in testa 1 A. Dovizioso 2:01.385 2 C. CRUTCHLOW +0.005 3 M. VI'ALES +0.061 4 M. Marquez +0.144 5 J. LORENZO +0.397 6 J. MILLER +0.434 7 J. ZARCO +0.577 8 ...

MotoGP - GP Gran Bretagna 2018 : Andrea Dovizioso fulmine nella FP2 su Crutchlow e Vinales. Marquez 4° - Rossi 8° con ottimo passo : Dopo una mattinata con la Yamaha sugli scudi, la seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Gran Bretagna 2018 di MotoGP riporta in vetta la Ducati, più precisamente quella di Andrea Dovizioso, che ha chiuso il pomeriggio con il tempo di 2:01.385, precedendo di appena 5 millesimi il padrone di casa Cal Crutchlow (LCR Honda) mentre al terzo posto si è piazzato Maverick VInales (Yamaha) a 61, che conferma come la moto giapponese sia ...

Andrea Dovizioso - GP Gran Bretagna 2018 : “La nostra moto è migliore rispetto all’anno scorso. Possiamo essere veloci anche qui” : Conferenza stampa di rito quella che si è tenuta a Silverstone (Gran Bretagna), sede del 12° round del Mondiale 2018 di motoGP. Sul tracciato del Northamptonshire Andrea Dovizioso si presenta con fiducia e voglia di fare. La Ducati si è comportata molto bene negli appuntamenti a Brno (Repubblica Ceca) e a Spielberg (Austria), ottenendo due vittorie con il “Dovi” e Jorge Lorenzo. Il forlivese, vittorioso l’anno scorso in ...

Andrea Dovizioso - GP Gran Bretagna 2018 : “Saremo molto competitivi. Sarà importante adattarsi alle varie condizioni della pista” : Il dodicesimo round del Mondiale 2018 di MotoGP è ormai alle porte. Nel prossimo weekend il Circus delle due ruote si esibirà sul tracciato del Northamptonshire e la Ducati vorrà confermarsi ad alto livello, dopo i due successi consecutivi a Brno (Repubblica Ceca) ed a Spielberg (Austria). Andrea Dovizioso, vittorioso sull’asfalto ceco e trionfatore l’anno scorso sul suolo britannico, è carico per dare il meglio di sé e provare a ...

MotoGP - GP Gran Bretagna 2018 : Andrea Dovizioso - che ridimensionamento. Confronto impietoso con il 2017 : 129 punti, quarto posto in classifica, solo due vittorie e altri due podi. Questo è quanto ottenuto da Andrea Dovizioso nel Mondiale MotoGP 2018 alla vigilia del GP di Gran Bretagna 2018 che si disputerà nel weekend. Davvero poca cosa rispetto a quanto il forlivese era riuscito a compiere lo scorso anno, quello della sua esplosione ai massimi livelli: prima di scendere in pista a Silverstone, il pilota della Ducati aveva totalizzato 158 punti ...

Andrea Dovizioso : “Oggi è stato difficile - un podio importante. Vedo l’aspetto positivo” : Terzo nel GP d’Austria, undicesima prova del Mondiale 2018 di MotoGP, Andrea Dovizioso analizza la sua prestazione nella gara che ha visto il trionfo di Jorge Lorenzo, suo compagno di squadra, a precedere il leader del campionato Marc Marquez e per l’appunto il forlivese. Una gara in cui il “Dovi” ha sofferto con le gomme nel finale, non riuscendo a cambiare ritmo come fatto invece dal teammate, bravo a prendersi questo ...

MotoGp – Austria agrodolce per Dovizioso - Andrea sincero : “ho fatto scuola? Fa piacere ma scoccia un po’” : Andrea Dovizioso soddisfatto a metà dopo il terzo posto al Gp d’Austria: il commento del forlivese Ducati al Red Bull Ring Una gara appassionante, oggi al Red Bull Ring: il finale del Gp d’Austria ha regalato emozioni al cardiopalma con la bagarre tra Jorge Lorenzo e Marc Marquez. Andrea Dovizioso non è riuscito a lottare fino alla fine con i suoi colleghi, ma è stata comunque una Ducati ad aggiudicarsi la vittoria di ...

MotoGP - GP d'Austria 2018 : vince Jorge Lorenzo. 2° Marc Marquez - 3° Andrea Dovizioso : ... ma poche curve dopo Marquez si riprende la prima posizione 14:37 12 ago Giro 24 Lorenzo va largo in curva 3 e Marquez lo sorpassa, adesso il campione del mondo in carica torna in testa. 14:36 12 ...

LIVE MotoGP - GP Austria 2018 in DIRETTA : Andrea Dovizioso sfida Marquez per la vittoria : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP d’Austria, undicesima prova del Mondiale 2018 di MotoGP. Sul tracciato del Red Bull Ring sarà caccia aperta a Marc Marquez, che scatterà dalla pole position per la terza volta in stagione. Appena due millesimi hanno separato la Ducati di Andrea Dovizioso dallo spagnolo ed in gara ci sono concrete possibilità per rifarsi. Negli ultimi due anni, infatti, è sempre stata la Rossa di Borgo ...

MotoGP - GP Austria 2018 : Andrea Dovizioso vola nel warm-up e precede Marquez e Lorenzo. Male le Yamaha : Andrea Dovizioso (Ducati) impressiona e chiude al comando il warm-up del Gran Premio d’Austria 2018 della MotoGP. Il pilota romagnolo chiude con il miglior tempo, 1:24.138 al termine di una serie di giri davvero eccellente, con gomma Soft e Media. Se, come pare, il suo ritmo è questo, le chance di vincere anche quest’anno al Red Bull Ring crescono in maniera sensibile. Tra lui e la seconda vittoria consecutiva, però, ci sarà Marc ...