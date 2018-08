Ancona | badante morta | ferita l' anziana che assisteva Ultime notizie | non si esclude

Giallo ad Ancona - badante morta e anziana ferita : Ancona , 25 ago. (AdnKronos) - Una badante è stata trovata morta nella stanza di un appartamento ad Ancona , mentre nell'altra stanza l' anziana assistita è stata trovata ferita . Sul caso sono in corso le indagini della squadra mobile che stanno cercando di fare luce sull'accaduto. Al momento non si es

Giallo ad Ancona - badante morta e anziana ferita : Una badante è stata trovata morta nella stanza di un appartamento ad Ancona , mentre nell'altra stanza l' anziana assistita è stata trovata ferita . Sul caso sono in corso le indagini della squadra ...

Ancona - badante morta e anziana ferita gravemente : Una donna è stata ritrovata morta e un'altra gravemente ferita ad Ancona. Si tratta di una badante romena 62enne, il cui corpo è stato ritrovato in bagno, e della 91enne assistita a terra in cucina in ...