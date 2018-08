Allerta gialla in gran parte della Liguria

Maltempo Liguria - Allerta meteo gialla/ Ultime notizie : Toti preoccupato per emergenza a Genova : Maltempo Liguria, allerta meteo gialla: Ultime notizie, il bollettino Arpal per oggi e domani parla di forti precipitazioni e raffiche di vento oltre i 100 km/h. Genova e le zone interessate(Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 00:03:00 GMT)

MALTEMPO LIGURIA - Allerta METEO GIALLA/ Ultime notizie : oggi e domani - pioggia e vento oltre i 100 km/h : MALTEMPO LIGURIA, ALLERTA METEO GIALLA: Ultime notizie, il bollettino Arpal per oggi e domani parla di forti precipitazioni e raffiche di vento oltre i 100 km/h. Genova e le zone interessate(Pubblicato il Fri, 24 Aug 2018 21:34:00 GMT)

Crollo Ponte Morandi - Toti : "Allerta gialla per il maltempo - ci vuole un po' di attenzione" : ...

Maltempo : Allerta gialla su Genova - Savona - e Levante ligure. Area del Polcevera sotto osservazione speciale : Maltempo sulla Liguria dalle 20 di oggi alle 23.59 di domani. Possibili forti precipitazioni e raffiche di vento sino a 100 km/h

Maltempo Genova - Toti : “Allerta gialla fino a domani - stare attenti” : “Da stasera alle 20 a domani alle 24 l’area del Polcevera sarà sgombra. Ci vuole un po’ di prudenza. C’è un’allerta gialla: non vuol dire che non possono esserci manifestazioni violente da starci un po’ attenti”. Lo ha detto il presidente della Regione Liguria e commissario delegato per l’emergenza dopo il crollo del ponte Morandi, Giovanni Toti, in conferenza stampa a Genova. “Abbiamo ...

Allerta Meteo Liguria : criticità “gialla” per forti temporali e venti fino a 100 km/h : La protezione civile regionale della Liguria ha diffuso l’Allerta Meteo emanata da ARPAL: GIALLA PER temporali sui bacini piccoli e medi delle ZONE B – C – D – E dalle 20.00 di OGGI, venerdì 24 agosto, alle 23.59 di DOMANI, sabato 25 agosto Nella mattinata di domani verranno effettuate ulteriori valutazioni sulla fase di uscita dell’Allerta, che potrebbe riguardare anche la prima parte della giornata di domenica. LA ...

Allerta meteo Piemonte : criticità gialla nel Nord della Regione : Allerta gialla, per la previsioni di forti temporali, sul Nord del Piemonte. Le aree a rischio di locali allagamenti e frane, indicate nel bollettini di vigilanza meteorologica di Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) saranno sia le zone alpine e prealpine delle province di Novara, Verbania e Vercelli, sia la pianura che riguarda 6 province su 8. Tempo “molto perturbato” anche sabato pomeriggio, avvisa Arpa nel ...

Allerta meteo Puglia : criticità gialla per piogge e temporali : Ancora maltempo sulla Puglia nelle prossime ore. Lo rende noto la Prefettura di Bari alla luce di un’Allerta meteo con codice giallo per rischio idrogeologico emesso dalla Sala operativa della Protezione civile regionale. Dalle ore 12 di oggi e per le successive 6 ore si prevedono infatti precipitazioni: sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sulla Puglia centro-meridionale, con quantitativi cumulati da deboli a localmente ...

Allerta Meteo Campania : criticità “gialla” per temporali su tutta la regione : La Protezione civile della regione Campania ha emesso un’Allerta Meteo codice giallo per temporali sull’intero territorio: l’avviso è valido dalle 14 di oggi e almeno fino alle 20. Sono previste ulteriori precipitazioni caratterizzate da rapidità di evoluzione. Le precipitazioni attese, associate alla fragilita’ del suolo dovuta alle piogge dei giorni scorsi, potrebbe dare luogo a fenomeni di dissesto idrogeologico con ...

Allerta Meteo Sicilia : ancora criticità “gialla” fino a domani - temporali in arrivo : La Protezione civile della Regione Sicilia ha diffuso un’Allerta Meteo codice giallo per rischio Meteo-idrogeologico e idraulico: l’avviso è valido dalle 16 di oggi fino alle 24 di domani. “Si prevedono, per la giornata di oggi precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su tutta la Regione, con quantitativi da deboli a moderati. Per la giornata di domani sono previste precipitazioni sparse, a ...

TORRENTE RAGANELLO - 10 MORTI NELLA TRAGEDIA/ Parco Pollino - ultime notizie : Borrelli “ignorata Allerta gialla” : TRAGEDIA Parco del Pollino, piena TORRENTE RAGANELLO fa 10 MORTI: i nomi e le ultime notizie. Borrelli (Protezione Civile) a Civita: "strage evitabile, allerta gialla è stata ignorata"(Pubblicato il Wed, 22 Aug 2018 15:11:00 GMT)

Allerta meteo Sardegna : criticità gialla per rischio idrogeologico : La protezione Civile ha emesso un avviso di ordinaria criticità per rischio idrogeologico (codice giallo), sui bacini iglesiente, campidano, Montevecchio-Pischilappiu, Flumendosa-Flumineddu, Tirso, Gallura e Logudoro della Sardegna a partire dalle 12 di domani, 23 agosto, sino alle 21. Tutti i Comuni delle zone di Allerta di: Iglesiente, Campidano, Montevecchio- Pischilappiu, Flumendosa- Flumineddu, Tirso, Gallura, Logudoro – Città ...

Pollino - Borrelli : "Tragedia evitabile - ignorata Allerta gialla" : Il capo della Protezione civile, Angelo Borrelli, sottolinea che sul Pollino "c'era un'allerta gialla che è stata ignorata. L'allerta gialla prevede anche esondazioni improvvise e la Calabria, in questo senso, e' particolarmente predisposta". Borrelli, oggi a Civita (Cosenza) per un sopralluogo ed una riunione tecnico-operativa dopo la tragedia di lunedì scorso alle Gole del Raganello, ...

Toscana Allerta gialla Rischio Temporali e Idrogeologico : Il Centro Funzionale Regione Toscana ha emesso un avviso di criticità giallo per Rischio Temporali e Idrogeologico Temporali: oggi, mercoledì, possibilità di Temporali sulle zone interne generalmente di breve durata, ma che localmente potranno risultare anche forti e accompagnati da colpi di vento e grandinate. Non si escludono locali sconfinamenti sulla fascia costiera centro-settentrionale ma con bassa probabilità. Le zone di Allerta e ...