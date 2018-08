Allegri | CR7 zero gol ma si sta inserendo

Juventus - Allegri : 'Contento di CR7 - ha già capito il dna bianconero' : 'Il pericolo oggi era quello di andare dietro all'entusiasmo dell'ambiente e dello stadio per la prima partita in casa di Cristiano Ronaldo, ma sono contento. Era una partita importante, il primo ...

Allegri : "Anche CR7 andrà in panchina" : "Può capitare che anche Cristiano Ronaldo andrà in panchina, soprattutto perché avremo tantissime partite e ci sarà un momento in cui dovrà rifiatare come successo l'anno scorso a Madrid, dove ha ...

Juventus-Lazio - Allegri : “Lazio tosta. Ecco il ruolo di CR7. Punto su Bernardeschi” : Juventus-Lazio, Allegri- Massimiliano Allegri ha risposto alle domande dei giornalisti in conferenza stampa presentando la gara di domani contro la Lazio. Lazio squadra tosta Allegri ha affermato: “C’è la Lazio, l’anno scorso ci hanno battuti dopo 41 vittorie di seguito allo Stadium. Partita importante e complicata. Lazio forte e ben guidata. Giocano sulle ripartenze. Hanno Milinkovic […] L'articolo Juventus-Lazio, ...

Juve - Allegri in conferenza : "Attenti alla Lazio - ricordo l'anno scorso. CR7 ok sia largo che in area - Sandro è un altro..." : L'allenatore bianconero in conferenza stampa alla vigilia: "Bonucci ritrova lo Stadium? Grande professionista, va rispettato. Dybala e Matuidi? Devo decidere se farli giocare"

Allegri presenta Juventus-Lazio : dubbi di modulo - la presenza di Dybala e su CR7… : Massimiliano Allegri ha analizzato l’importante incontro di domani tra la sua Juventus e la Lazio di Inzaghi, con Cristiano Ronaldo che sarà in campo Massimiliano Allegri ha parlato stamane in conferenza stampa, in vista del delicato incontro di domani pomeriggio contro la Lazio del collega Inzaghi. “Domani mi aspetto grande entusiasmo. La Lazio l’anno scorso ci ha battuto all’Allianz Stadium dopo 41 vittorie. Sarà ...

Tiri - cross - sponde e un'indicazione tattica preziosa per Allegri : luci e ombre - poche - dell'esordio di CR7 : Alla prima con la Juve, il portoghese in campo per 95 minuti: spostato a sinistra ha dato il meglio di sè

Allegri "CR7 si è calato subito in Juve" : ANSA, - ROMA, 18 AGO - "Si vede che Cristiano Ronaldo e' un giocatore diverso: ha fatto un paio di movimenti giusti, i centrocampisti avrebbero dovuto dargli la palla meglio". Cosi' Massimiliano ...

Juventus - Allegri : "Vittoria importante. CR7 bene - ha giocato con semplicità" : La Juve parte col brivido. Soffre, si trova sotto, ma agguanta la prima vittoria in campionato nel recupero con Bernardeschi. "Abbiamo abbassato un po' troppo l'attenzione dopo il primo gol, quando ...

Chievo-Juventus - probabili formazioni : Allegri sceglie il 4-2-3-1 - ecco CR7 : Chievo-Juventus- Tutto pronto per il calcio d’inizio di Chievo-Juventus, prima giornata di campionato. Si comincia con i Campioni d’Italia impegnati sul campo del Chievo. Allegri sceglierà il 4-2-3-1, con Dybala a sostegno di Cristiano Ronaldo. In difesa Cancelo giocherà dal 1′, confermato anche Bonucci. In attacco, Bernardeschi potrebbe essere preferito a Cuadrado. D’Anna si affiderà […] L'articolo Chievo-Juventus, ...

Juve - Allegri : "Domani giocano CR7 - Pjanic e Cancelo. Il mercato è chiuso" : "Devo ringraziarlo che è stato quattro anni con me dimostrando di essere un grande giocatore e un grande uomo". Così Massimiliano Allegri a proposito dell'addio di Claudio Marchisio: "È stato un ...