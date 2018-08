All' asta un rarissimo Apple I

All'Atletico Madrid basta un gol del campione del mondo Griezmann : 1-0 al Rayo VAllecano : Dopo il pareggio contro il Valencia, l' Atlético Madrid trova la sua prima vittoria in campionato superando per 1-0 il Rayo Vallecano al Wanda Metropolitano. Simeone cambia qualcosa rispetto alla gara ...

Volley femminile - Gloria Cup 2018 : Italia sconfitta dAlla Turchia - torna Egonu ma non basta. Pessimi segnali verso i Mondiali : Arriva la terza sconfitta consecutiva per l’Italia alla Gloria Cup, torneo in preparazione ai Mondiali 2018 di Volley femminile che si disputeranno a ottobre in Giappone. Le azzurre, dopo aver perso contro Russia e Azerbaijan, cedono anche contro la Turchia per 3-1 (23-25; 25-22; 25-18; 25-21). Le ragazze di Giovanni Guidetti, che giocavano di fronte al proprio pubblico di Belek, sono riuscite ad avere la meglio sulla formazione di Davide ...

Niente “Effetto Cristiano Ronaldo” - la prima Allo Stadium è un flop : per stendere la Lazio però basta la ‘vecchia’ Juventus : Cristiano Ronaldo in ombra alla prima partita all’Allianz Stadium, ma per battere la Lazio basta la ‘vecchia Juventus’: Pjanic e Mandzukic firmano il 2-0, Bonucci e Chiellini blindano la difesa Sono passati 144 giorni da quando Cristiano Ronaldo si è alzato a 2 metri e 37 cm da terra, firmando uno dei gol più belli della storia del calcio, la magica rovesciata che ha riscosso gli applausi del pubblico bianconero, gli ...

Diciotti - migranti a bordo da 9 giorni. Salvini All'Ue : basta parole : Diciotti, migranti a bordo da 9 giorni. Salvini all'Ue: basta parole Non si sblocca la situazione a Catania, con 150 persone ancora sull’imbarcazione ormeggiata nel porto dal 20 agosto. Per lo sbarco si attende decisione Ue su ridistribuzione. Continua linea dura Italia. Salvini a Bruxelles: “basta con parole tante e risultati ...

'Basta giocare con la pAlla' - e il branco pesta il bagnino : è caccia al gruppo di ventenni : 'Non si può giocare a palla in spiaggia'. E giù botte al bagnino intervenuto. Pomeriggio movimentato sulla spiaggia di Nettuno, frequentata in questo periodo da molti romani. Protagonista dell'...

Turisti spericolati All’assalto delle vette. Cervino - basta scalatori in scarpe da tennis : Alpinisti improvvisati, gitanti che in scarpe da ginnastica tentano inseguire orizzonti più alti dei 4000 metri. E poi c’è quel doloroso primato sul versante italiano del Cervino: sette morti in un’estate di maltempo che non ha concesso tante giornate per le scalate alla Gran Becca di confine tra Valle d’Aosta e Vallese. I continui richiami alla pr...

Christie's mette All’asta il primo quadro dipinto dAll’AI : "Ritratto di Edmond Belamy" è stato generato da un algoritmo addestrato sulle opere prodotte tra il XIV e il XX secolo. Valore stimato tra i 7mila e i 10mila dollari

Università - i residence non bastano. Centinaia di esclusi dAlle graduatorie : Oltre cinquecento euro al mese per una camera e poco meno per un posto letto in doppia. Gli affitti per gli studenti sono sempre più cari e a Milano più che altrove. La denuncia arriva dai sindacati ...

Pellegatti dice basta Alle telecronache : il telecronista lascia lanciando i soprannomi del nuovo Milan di Gattuso : Ringrazio tutti coloro che mi hanno seguito, con grande affetto, da Radio Panda a Premium Sport, in questi indimenticabili 35 anni e sempre Forza Milan '. L'ultima gara commentata da Pellegatti è ...

Maltempo - bomba d’acqua devasta Reggio Calabria : Allagato e chiuso il Museo dei Bronzi di Riace - sommersi Lungomare e Ferrovia [FOTO e VIDEO] : 1/60 ...

Oscar Robertson mette All’asta il suo anello da Campione NBA e altri cimeli : il ricavato è pazzesco : L’ex cestista dei Milwaukee Bucks, Oscar Robertson, ha messo all’asta alcuni dei cimeli riguardanti la sua carriera NBA: il ricavato è stato pazzesco Il sito di aste Leland.com ha comunicato di aver messo all’asta alcuni dei trofei e dei cimeli della carriera di Oscar Robertson, per conto dello stesso giocatore. L’ex Milwaukee Bucks ha venduto l’anello da Campione NBA della stagione 1970-1971 alla cifra di ...

L’uragano Lane spaventa le Hawaii - attesi venti devastanti e Alluvioni lampo fatali : vite umane e strutture a rischio [MAPPE] : 1/10 ...

Fiorello - il giAllo sul ritorno clamoroso in Rai : 'Basta - vi spiego che cosa è successo' : Alla fine Fiorello , il giallo sul suo pazzesco ritorno alla Rai: 'Basta, vi spiego io che cosa è successo'ha rotto il silenzio sul suo ritorno in Rai, finora avvolto da un'ombra di mistero. Il ...