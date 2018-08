Alcol | Lancet | 3 mln di morti nel 2016 | non c' è una quantità sicura

Alcol - Lancet : 3 milioni di morti nel 2016 - non c’è una quantità sicura : “Nel 2016 le vittime attribuite all’Alcol sono state 3 milioni. E non c’è una quantità sicura che si possa bere senza rischi“. E’ quanto ha stabilito un nuovo studio dell’Institute for Health Metrics and Evaluation dell’Università di Washington pubblicato su ‘The Lancet’. “I pericoli per la salute associati al consumo di Alcolici sono enormi – afferma Emmanuela Gakidou, autore ...