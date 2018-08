Al centro del mondo : Cristiano Ronaldo debutta a Torino : La cornice sarà quella di sempre, sold out e tifosi da tutto il mondo, ma il vernissage di Cristiano Ronaldo allo Stadium rende l’atmosfera elettrizzante. Il popolo bianconero lo ha acclamato nel giorno della presentazione, abbracciato a Villar Perosa, ammirato nella prima di campionato a Verona, ma ogni sua mossa, ogni suo passo diventa evento, fi...

Varese - Festa Provinciale della Resistenza - Pace ed Europa al centro : ... alla ricerca della Pace, in un mondo che non ci aspettavamo, ma continuiamo ad impegnarci perché diventi il mondo che vorremmo'. La Festa sarà inaugurata venerdì 31 agosto alle ore 16.30 con la ...

Lega-M5S - il colpo basso a Forza Italia nella città-simbolo del centrodestra : Correre da soli al primo turno , ciascuno con il proprio candidato, per poi unire le forze al ballottaggio e strappare la città al centrosinistra . E' il piano elaborato dai 5 Stelle e che la Lega sta ...

Il primo congresso Magico del centro Italia a Tagliacozzo - protagonisti artisti prestigiatori provenienti da tutto il mondo : Le tre giornate si concluderanno con tre spettacoli al Teatro Talìa: giovedì, Marco Zoppi saprà stupire grandi e bambini facendo sì che la Magia diventi Poesia col suo spettacolo di bolle di sapone; ...

Apre centro d'accoglienza per la raccolta del pomodoro : così si combatte il caporalato : L'iniziativa è della Regione Basilicata ed è una misura, condivisa con gli enti locali e le associazioni di categoria, sia...

Terremoto centro Italia : in 2 anni oltre 20.000 interventi dei vigili del fuoco nella Valnerina umbra : Dal 24 agosto 2016 ad oggi “sono stati oltre 20.000 gli interventi svolti dai vigili del fuoco nel comprensorio della Valnerina umbra colpito dal sisma, a cui sia aggiungo quelli nelle zone di Spoleto e Foligno“: lo hanno reso noto i vigili del fuoco dell’Umbria. “oltre 13.000 interventi si sono resi necessari per il recupero di beni e masserizie, circa 3.000 sono state le verifiche di stabilita’ e oltre 4.000 per ...

Terremoto centro Italia - messa in ricordo delle vittime : “Potranno queste macerie risorgere?” : “‘Figlio dell’uomo, potranno queste ossa rivivere?’. La domanda posta ad Ezechiele rimbalza fino a noi e riecheggia i nostri interrogativi: potranno queste macerie risorgere? Tornera’ ad essere abitato questo stupendo altopiano? C’e’ un’altra domanda pero’ che ancor prima si insinua come un tarlo: ma ne vale la pena? E’ una domanda a tradimento piu’ diffusa di quanto si pensi. Lo ...

Terremoto centro Italia - Ministro Bonisoli : salvata buona parte del patrimonio artistico : “Nel giorno del secondo anniversario del sisma che ha sconvolto il Centro Italia, il mio primo pensiero va alle vittime e ai loro familiari. Una delle mie prime visite ufficiali da Ministro è stata proprio nelle zone così duramente colpite, per testimoniare la vicinanza del governo a chi è stato messo a dura prova. Per quanto di nostra competenza, in questi due anni, la macchina del recupero e della messa in sicurezza dei beni culturali ha ...

Terremoto centro Italia - 2 anni dal sisma del 24 agosto 2018 : sequenza sismica ancora in corso - 30 eventi al giorno : A due anni dal Terremoto del 24 agosto 2016, che ha colpito Amatrice (RI), Accumoli (RI), Arquata del Tronto (AP) ed altri comuni limitrofi, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, sul blogingvterremoti, fa il punto sulla complessa sequenza sismica che ha interessato e sta ancora interessando il Centro Italia e sulle numerose ricerche in corso dei ricercatori e tecnologi dell’INGV. Di seguito l’approfondimento ...

Terremoto - il centro Italia ricorda le vittime del sisma di due anni fa : Fiaccolate ad Arquata e Amatrice, con lettura dei nomi e i rintocchi di campana. Presenti anche Conte e Di Maio. Un arquatano al premier: 'Ora diamogli sotto' - Il centro Italia ricorda le vittime del ...

Terremoto centro Italia - Coldiretti : nei paesi svuotati crollo del 70% delle vendite : Nei paesi svuotati e con il turismo in lenta ripresa si registra ancora un crollo del 70% delle vendite che sta soffocando l’economia locale, a partire dagli agricoltori e gli allevatori che sono rimasti nonostante le difficoltà. E’ quanto afferma la Coldiretti a due anni dalla prima scossa che il 24 agosto 2016 ha devastato ampie aree del Centro Italia. Nelle zone terremotate è ancora lontano – sottolinea la Coldiretti – il ritorno alla ...

Amatrice - il negozio del fornaio Enrico è rinato nel nuovo centro commerciale : “Resto ma è dura” : Sopra la lavagna che indica i vari tipi di pane e pizza in vendita Enrico ha fatto mettere una scritta incisa nel legno: “Mi hanno sepolto ma quello che loro non sanno è che io sono un seme”. Il suo forno è il primo di Amatrice, lo aprì il padre nel 1955. “E’ così, io ed altri siamo rimasti perché vogliamo ripartire da qui e non lasciare queste terre. Ma è dura, non guardare adesso che e’ agosto, vieni a novembre, ...

Anniversario del Terremoto centro Italia - notte di ricordi e preghiere nelle terre colpite dal sisma : Rieti - Ad Amatrice, Accumoli, Pescara e Arquata del Tronto - come in tutti i territori colpiti dal terribile terremoto del 24 agosto 2016 - sarà la notte del ricordo. Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, parteciperà questa notte, a partire dall'1:30, a Pescara del Tronto (Ascoli Piceno), alla celebrazione commemorativa per le vittime del sisma. Alla veglia dovrebbe partecipare anche il capo della protezione civile Angelo ...

Terremoto centro Italia : la fiaccolata e i rintocchi - Amatrice e Pescara del Tronto ricordano le vittime del sisma : Si è tenuta nella notte, ad Amatrice, la veglia in ricordo delle vittime del Terremoto in Centro Italia del 24 agosto 2016: gremita la struttura allestita nei pressi dell’ex edificio alberghiero, da dove è partito alle 3 il corteo della fiaccolata che è transitato davanti allo scheletro della chiesa di Sant’Agostino, prima di recarsi al Memoriale delle vittime del sisma. Sono stati letti i nomi di 239 morti, ricordati anche da ...