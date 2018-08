Addio a Lindsay Kemp | il coreografo che ha trasformato David Bowie in Ziggy Stardust

vanityfair

(Di sabato 25 agosto 2018) Originale e trasgressivo, capace di andare oltre i generi e i canoni.era attore, mimo, danzatore,. Artista con tutto quello che la parola racchiude potrebbe essere la definizione migliore. È morto a 80 anni nella sua casa di Livorno. Da anni aveva scelto di vivere in questo «porto di mare, lo spirito che mi serve», lui nato a Cheshire e cresciuto artisticamente negli anni Sessanta e consacrato alla fama dalla collaborazione con. Senzanon ci sarebbe. È stato lui a insegnare al Duca Bianco a fare del corpo un oggetto d’arte.era salito per la prima volta su un palcoscenico con la compagnia die lo aveva poi chiamato a dirigere le coreografie del tour mondialeShow del 1972. Non solo. Raccontava che il suo amico Federico Fellini lo avrebbe voluto in Casanova, aveva guidato nell’arte ...