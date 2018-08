Abuso di alcol Ben Affleck in un centro di riabilitazione

Ben Affleck in clinica per Abuso alcol : 4.41 Ben Affleck è di nuovo in un centro di riabilitazione per i suoi problemi di abuso di alcol. Ne dà notizia Variety. L'attore, che era già stato ricoverato per lo stesso problema,sarebbe cosciente delle proprie difficoltà e avrebbe deciso di rientrare in clinica dopo che a chiederglielo è stata la ex moglie Jennifer Garne. Non è la prima volta che l'attore di 'Batman vs Superman' si sottopone a un trattamento per l'abuso di alcool: già nel ...