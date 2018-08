Abusi su minori | Papa Francesco a vittime irlandesi | “Ripugnanti Abbiamo fallito

Salerno - Abusi sessuali su minori : 70enne in carcere. Una delle vittime è la nipote : È accusato di violenza sessuale continuata a danni di due minori: la nipote e un’altra bambina che gli veniva affidata dai genitori. L’uomo di 70 anni è stato arrestato a Nocera Inferiore (in provincia di Salerno). I carabinieri della sezione di polizia giudiziaria, a seguito delle indagini delegate dal sostituto procuratore Gaetana Amoruso, hanno arrestato anche la figlia del 70enne, madre di una delle vittime. Nell’ordinanza di ...

PEDOFILIA PENNSYLVANIA - 300 PRETI ACCUSATI/ Usa - è il più ampio rapporto su Abusi verso minori mai redatto : PEDOFILIA PENNSYLVANIA, ACCUSATI 300 PRETI della chiesa cattolica. Ultime notizie: migliaia i bimbi che sarebbero stati abusati dagli anni '40 ad oggi, tutto poi insabbiato

Abusi su minori autistici - arrestato fisioterapista : Posillipo (Napoli) - Un 54enne fisioterapista è stato arrestato in flagranza di reato per Abusi su minori all'interno di un centro di riabilitazione per bambini autistici. Le indagini sono state avviate in seguito alla denuncia sporta dalla madre di una bambina e hanno portato alla scoperta di altri due casi di violenze su minori. Secondo quanto emerso dal lavoro svolto dalla polizia, con una terza bimba l’orco avrebbe anche scattato foto ...

Abusi su minori - Vaticano sospende sacerdote francescano accusato in Croazia : “Almeno due le vittime” : Dal Vaticano è arrivato un decreto di sospensione a divinis che vieta ogni attività ministeriale per Gracijana Stipu Gazperova, sacerdote francescano accusato da più parti di Abusi sessuali su minorenni a Spalato, in Croazia. Adesso l’uomo dovrà ritirarsi a una condotta di vita riservata. L’apertura dell’inchiesta diocesana risale all’11 maggio scorso e già il primo verdetto non era stato positivo per l’uomo. Padre ...

Usa - Abusi su minori : università annullano lauree ad ex cardinale : Negli Stati Uniti due università cattoliche hanno annullato le lauree ad honorem assegnate all'ottantottenne arcivescovo emerito di Washington Theodore McCarrick , accusato di abusi su minori , che ...

Mirko Mellacca - ex anziano dei Testimoni di Geova : “Non denunciavamo gli Abusi sui minori” : “Mi è capitato almeno in 4 occasioni di dover affrontare abusi sessuali a minori. Per nessuna di queste vicende è mai stata presentata alcuna denuncia alle autorità”. Mirko Mellacca ha ricoperto per anni un ruolo di primo piano nei Testimoni di Geova. A Fanpage.it ha spiegato perché le violenze sessuali ai minori commesse dai fedeli dell’organizzazione religiosa non salgano alla luce.Continua a leggere

Cile - arrestato un sacerdote per presunti Abusi su minori : Cile, arrestato un sacerdote per presunti abusi su minori Cile, arrestato un sacerdote per presunti abusi su minori Continua a leggere L'articolo Cile, arrestato un sacerdote per presunti abusi su minori proviene da NewsGo.

Laura Dern : "A 13 anni mi facevano fare provini in hotel"/ Con il film The Tale racconta gli Abusi su minori : La storia vera di uno stupro subito a 13 anni viene raccontata su film, The Tale, con protagonista l'attrice Laura Dern che svela un retroscena su un suo provino

Abusi sessuali su due minori : in manette pregiudicato ai domiciliari per lo stesso reato : QUALIANO - Approfittava delle bimbe sul pianerottolo di casa oppure in qualche anfratto del palazzo. Le toccava, le molestava, le palpeggiava nelle parti intime ogni qual volta ne aveva l'opportunità. ...

Torino - rete di pedofili : video di Abusi su minori/ Ultime notizie : "Non è escluso che siano autoprodotti" : Torino, rete di pedofili sgominata, video e foto anche con neonati: 6 agli arresti. Le forze dell'ordine hanno messo sotto indagine 16 persone per scambio e detenzione