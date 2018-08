A Londra una partita è stata sospesa per lancio di patatine in campo

Patrick Dempsey reciterà in una nuova mini-serie ambientata tra Londra e Roma : nuova mini-serie in vista per Patrick Dempsey: un thriller sul mondo finanziario dal titolo Devils, prodotto dai creatori della serie The Young Pope e Masters Of Florence. Patrick Dempsey [VIDEO]condividera' il ruolo da protagonista con l'attore italiano Alessandro Borghi visto nella serie Suburra. La trama di Devils Basato sul best-seller del commerciante italiano Guido Maria Brera, la serie in dieci parti sara' ambientata nell'ufficio ...

Patrick Dempsey reciterà in una nuova mini-serie ambientata tra Londra e Roma : nuova mini-serie in vista per Patrick Dempsey: un thriller sul mondo finanziario dal titolo "Devils", prodotto dai creatori della serie "The Young Pope" e "Masters Of Florence". Patrick Dempsey condividerà il ruolo da protagonista con l'attore italiano Alessandro Borghi (visto nella serie Suburra). La trama di "Devils" Basato sul best-seller del commerciante italiano Guido Maria Brera, la serie in dieci parti sarà ambientata nell'ufficio ...

Londra : 17enne italiana rischia di morire per una diagnosi sbagliata - salvata a Pisa : Per tre volte si è presentata al pronto soccorso di un ospedale londinese e per tre volte è stata rimandata a casa con una semplice prescrizione per il paracetamolo, un comune antidolorifico e antinfluenzale. Nonostante i sintomi fossero sempre più gravi: vomito e forte mal di testa prima, fotofobia poi. Alessia (nome di fantasia perché la protagonista ha solo 17 anni) ha rischiato di morire a Londra, dove si trovava in vacanza, per una diagnosi ...

Una statua a Londra celebra l’epica scena a petto nudo di Jeff Goldblum : Una scena epica, a tratti venerata, a tratti sbeffeggiata, ma in ogni caso assolutamente indimenticabile. Già, perché il caro Jeff Goldblum – a petto nudo e con lo sguardo intenso – nei panni del dottor Ian Malcolm ha superato brillantemente la prova del tempo. E così oggi una grande statua che rende omaggio a quel glorioso, a tratti surreale, momento di cinema è stata approntata a Potters Fields, a pochi passi da Tower Bridge, in quel di ...

Adele sorprende gli studenti di una scuola di Londra e il coro canta per lei Hallelujah di Cohen (foto e video) : Mentre è a lavoro sul nuovo album di inediti atteso per il 2019, Adele torna in pubblico per una visita a sorpresa agli studenti di una scuola londinese, nella quale era già stata in passato. Mercoledì 18 luglio la diva inglese ha sorpreso gli studenti della scuola elementare di Avondale Park, a North Kensington, presentandosi nelle loro classi per parlare con i giovanissimi membri del coro della scuola e ascoltare le loro voci. Le ...

La resa di Boris Johnson : «Il sogno Brexit è ormai in pezzi» Londra - una crisi di leadership : Londra, lascia il capofila del fronte euroscettico (e ministro degli Esteri). La premier sempre più in bilico, rischio di elezioni anticipate

È stata chiusa l’indagine sull’uomo che a Londra spinse una donna nel traffico senza motivo : Tutte le piste si sono esaurite: c'è un video visto milioni di volte, sono state indagate 50 persone, un uomo è stato arrestato ma ingiustamente The post È stata chiusa l’indagine sull’uomo che a Londra spinse una donna nel traffico senza motivo appeared first on Il Post.

Liam Payne al Pride di Londra con una linea di scarpe a tema disegnata per Adidas (foto) : Anche Liam Payne al Pride di Londra a supporto della comunità LGBTQ: la sfilata avrà luogo il prossimo 7 luglio e vedrà la partecipazione anche di diverse star della musica inglese e internazionale. Liam Payne al Pride di Londra sfilerà insieme a tanti altri artisti sul carro dal nome Prouder, dove sarà presente anche lo speaker della BBC Nick Grimshaw e una band che suonerà samba, oltre a quaranta modelli. Per l'occasione, il cantante è ...

Uber conquista la fiducia del tribunale e torna operativo a Londra : Alla fine della bagarre tra l'autorità dei trasporti di Londra e Uber l'ha spuntata la compagnia di noleggio auto, che almeno per i prossimi 15 mesi potrà continuare a offrire i suoi servizi nella capitale inglese. E' stato un tribunale a fare chiarezza, dopo che lo scorso settembre il Transport for

Uber ha ottenuto una nuova licenza per operare a Londra : Aveva perso quella precedente per la preoccupazione sulla sicurezza di autisti e passeggeri: ora avrà 15 mesi di tempo per dimostrare che le cose sono cambiate The post Uber ha ottenuto una nuova licenza per operare a Londra appeared first on Il Post.

Londra - una donna e il suo figlioletto aggrediti in pieno giorno. La reazione dei passanti è incredibile : “Queste cose succedono ovunque, ma qui siamo a Londra in pieno giorno, il 21 giugno. Madre e figlio vengono aggrediti. E alcuni eroi in un camion li hanno cacciati. Chiama il 101 o il 999 se conosci questi ciarlatani…”, questo il tweet con cui Amanda Holden, popolare attrice britannica, accompagna il video di una tentata aggressione ai danni di una donna e di suo figlio per mano di una banda di motociclisti L'articolo Londra, ...

Londra - 15ENNE ACCOLTELLATO A MORTE/ Arrestati tre coetanei : omicidio al culmine di una rissa : LONDRA, 15ENNE ACCOLTELLATO a MORTE, ad ucciderlo, tre coetanei: ennesima uccisione da inizio anno nella capitale dell'Inghilterra, che si conferma la città più pericolosa al mondo(Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 11:32:00 GMT)

Jovanotti : «Amo Londra - è una città importante per tutti quelli che amano la musica» : Dopo il sold out di Zurigo, Lorenzo live 2018 approda sabato 23 giugno al Forest National di Bruxelles, e lunedì 25 giugno, per la prima volta in un Palazzo dello sport del Regno Unito, alla SSE Wembley Arena di Londra. “Mi fa piacere suonare a Londra– ha dichiarato Lorenzo- Avevo suonato in piccoli club, ma è la prima volta che suoniamo in un vero palazzetto. E’ una città importante per tutti quelli che come me amano la musica. Il mio ...

“Ho una bomba”. Panico a Londra : evacuata stazione Charing Cross - un arresto : “Ho una bomba”. Panico a Londra: evacuata stazione Charing Cross, un arresto Un uomo si è messo sui binari e ha affermato di avere con sé una bomba: è stato subito arrestato. Sui social si è subito diffuso il Panico.Continua a leggere Un uomo si è messo sui binari e ha affermato di avere con […] L'articolo “Ho una bomba”. Panico a Londra: evacuata stazione Charing Cross, un arresto proviene da NewsGo.