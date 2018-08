A Londra una partita è stata sospesa per lancio di patatine in campo : Gara sospesa per... lancio di pacchetti di patatine. L'insolita protesta dei tifosi del Charlton Athletic, club londinese di terza divisione, ha portato a uno stop del gioco di alcuni minuti per ripulire il campo da decine di confezioni di 'crisps', durante la gara interna di League One con il Fleetwood Town. Crisps are on the pitch in a protest at the owner Charlton Athletic #card #cafc #protest #efl #walkerscrisps @GaryLineker ...

Patrick Dempsey reciterà in una nuova mini-serie ambientata tra Londra e Roma : nuova mini-serie in vista per Patrick Dempsey: un thriller sul mondo finanziario dal titolo Devils, prodotto dai creatori della serie The Young Pope e Masters Of Florence. Patrick Dempsey [VIDEO]condividera' il ruolo da protagonista con l'attore italiano Alessandro Borghi visto nella serie Suburra. La trama di Devils Basato sul best-seller del commerciante italiano Guido Maria Brera, la serie in dieci parti sara' ambientata nell'ufficio ...

Londra : 17enne italiana rischia di morire per una diagnosi sbagliata - salvata a Pisa : Per tre volte si è presentata al pronto soccorso di un ospedale londinese e per tre volte è stata rimandata a casa con una semplice prescrizione per il paracetamolo, un comune antidolorifico e antinfluenzale. Nonostante i sintomi fossero sempre più gravi: vomito e forte mal di testa prima, fotofobia poi. Alessia (nome di fantasia perché la protagonista ha solo 17 anni) ha rischiato di morire a Londra, dove si trovava in vacanza, per una diagnosi ...

Una statua a Londra celebra l’epica scena a petto nudo di Jeff Goldblum : Una scena epica, a tratti venerata, a tratti sbeffeggiata, ma in ogni caso assolutamente indimenticabile. Già, perché il caro Jeff Goldblum – a petto nudo e con lo sguardo intenso – nei panni del dottor Ian Malcolm ha superato brillantemente la prova del tempo. E così oggi una grande statua che rende omaggio a quel glorioso, a tratti surreale, momento di cinema è stata approntata a Potters Fields, a pochi passi da Tower Bridge, in quel di ...

Adele sorprende gli studenti di una scuola di Londra e il coro canta per lei Hallelujah di Cohen (foto e video) : Mentre è a lavoro sul nuovo album di inediti atteso per il 2019, Adele torna in pubblico per una visita a sorpresa agli studenti di una scuola londinese, nella quale era già stata in passato. Mercoledì 18 luglio la diva inglese ha sorpreso gli studenti della scuola elementare di Avondale Park, a North Kensington, presentandosi nelle loro classi per parlare con i giovanissimi membri del coro della scuola e ascoltare le loro voci. Le ...

La resa di Boris Johnson : «Il sogno Brexit è ormai in pezzi» Londra - una crisi di leadership : Londra, lascia il capofila del fronte euroscettico (e ministro degli Esteri). La premier sempre più in bilico, rischio di elezioni anticipate

È stata chiusa l’indagine sull’uomo che a Londra spinse una donna nel traffico senza motivo : Tutte le piste si sono esaurite: c'è un video visto milioni di volte, sono state indagate 50 persone, un uomo è stato arrestato ma ingiustamente The post È stata chiusa l’indagine sull’uomo che a Londra spinse una donna nel traffico senza motivo appeared first on Il Post.

Liam Payne al Pride di Londra con una linea di scarpe a tema disegnata per Adidas (foto) : Anche Liam Payne al Pride di Londra a supporto della comunità LGBTQ: la sfilata avrà luogo il prossimo 7 luglio e vedrà la partecipazione anche di diverse star della musica inglese e internazionale. Liam Payne al Pride di Londra sfilerà insieme a tanti altri artisti sul carro dal nome Prouder, dove sarà presente anche lo speaker della BBC Nick Grimshaw e una band che suonerà samba, oltre a quaranta modelli. Per l'occasione, il cantante è ...

Uber conquista la fiducia del tribunale e torna operativo a Londra : Alla fine della bagarre tra l'autorità dei trasporti di Londra e Uber l'ha spuntata la compagnia di noleggio auto, che almeno per i prossimi 15 mesi potrà continuare a offrire i suoi servizi nella capitale inglese. E' stato un tribunale a fare chiarezza, dopo che lo scorso settembre il Transport for

Uber ha ottenuto una nuova licenza per operare a Londra : Aveva perso quella precedente per la preoccupazione sulla sicurezza di autisti e passeggeri: ora avrà 15 mesi di tempo per dimostrare che le cose sono cambiate The post Uber ha ottenuto una nuova licenza per operare a Londra appeared first on Il Post.

Londra - una donna e il suo figlioletto aggrediti in pieno giorno. La reazione dei passanti è incredibile : “Queste cose succedono ovunque, ma qui siamo a Londra in pieno giorno, il 21 giugno. Madre e figlio vengono aggrediti. E alcuni eroi in un camion li hanno cacciati. Chiama il 101 o il 999 se conosci questi ciarlatani…”, questo il tweet con cui Amanda Holden, popolare attrice britannica, accompagna il video di una tentata aggressione ai danni di una donna e di suo figlio per mano di una banda di motociclisti L'articolo Londra, ...

Londra - 15ENNE ACCOLTELLATO A MORTE/ Arrestati tre coetanei : omicidio al culmine di una rissa : LONDRA, 15ENNE ACCOLTELLATO a MORTE, ad ucciderlo, tre coetanei: ennesima uccisione da inizio anno nella capitale dell'Inghilterra, che si conferma la città più pericolosa al mondo(Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 11:32:00 GMT)

Jovanotti : «Amo Londra - è una città importante per tutti quelli che amano la musica» : Dopo il sold out di Zurigo, Lorenzo live 2018 approda sabato 23 giugno al Forest National di Bruxelles, e lunedì 25 giugno, per la prima volta in un Palazzo dello sport del Regno Unito, alla SSE Wembley Arena di Londra. “Mi fa piacere suonare a Londra– ha dichiarato Lorenzo- Avevo suonato in piccoli club, ma è la prima volta che suoniamo in un vero palazzetto. E’ una città importante per tutti quelli che come me amano la musica. Il mio ...