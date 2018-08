A Genova è allerta maltempo Fermi i lavori sui monconi del ponte

Allerta Meteo Genova - assessore : “E’ il vento quello che ci preoccupa di più” : L’Allerta Meteo gialla in Liguria è stata estesa anche al ponente ligure e protratta fino alle 8 di domani mattina. “Il vento è quello che ci preoccupa di più“, ha spiegato l’assessore ligure alla Protezione civile, Giacomo Giamperdone, in relazione alla situazione del ponte Morandi. “Da quello che ci dicono i tecnici è una struttura molto pericolante, non sappiamo che effetti potrebbe avere“. Piogge intense ...

MALTEMPO LIGURIA - ALLERTA METEO GIALLA/ Ultime notizie : Genova - rischi e precauzioni per il ponte Morandi : MALTEMPO LIGURIA, ALLERTA METEO GIALLA: Ultime notizie, il bollettino Arpal per oggi e domani parla di forti precipitazioni e raffiche di vento oltre i 100 km/h. Genova e le zone interessate(Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 11:27:00 GMT)

Crollo ponte Genova : in mattinata il punto sull’allerta meteo : In riferimento alla situazione relativa al viadotto sul Polcevera, si terrà entro la mattinata di oggi a Genova una riunione sull’evoluzione dell’allerta meteo e la presentazione del nuovo bollettino: presente l’assessore regionale alla Protezione civile, Giacomo Giampedrone, il dirigente del dipartimento regionale della Protezione civile Stefano Vergante e il direttore del Centro funzionale Arpal Elisabetta ...

Crollo ponte Genova : greto del Polcevera deserto per l’allerta meteo : A causa dell’allerta meteo gialla scattata a mezzanotte, il luogo del Crollo del ponte Morandi a Genova è deserto: il greto del torrente Polcevera è sgombro da gru e camion che portano via i detriti, e sono ferme le operazioni dei vigili del fuoco nella zona rossa. I lavori di ripulitura del greto dalle macerie del viadotto riprenderanno infatti solo al termine dell’allerta. La pioggia finora sembra non avere provocato danni ai ...

Ponte Morandi - allerta meteo a Genova : sospese tutte le operazioni : Teleborsa, - E' ancora allerta maltempo a Genova, la prima dopo il terribile 14 agosto in cui è collassato il Ponte Morandi che è costato la vita a 42 persone. L'area osservata speciale è, ovviamente, ...

Maltempo Liguria - allerta meteo gialla/ Ultime notizie : Toti preoccupato per emergenza a Genova : Maltempo Liguria, allerta meteo gialla: Ultime notizie, il bollettino Arpal per oggi e domani parla di forti precipitazioni e raffiche di vento oltre i 100 km/h. Genova e le zone interessate(Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 00:03:00 GMT)

Crollo ponte - allerta meteo a Genova : sospese tutte le operazioni : Torna l'incubo maltempo a Genova dopo quel maledetto 14 agosto in cui è collassato il ponte Morandi. Tutti i presenti nell'alveo del fiume Polcevera verranno sfollati nel momento dell'entrata in vigore dell'allerta "gialla" per piogge e vento forte."Fino a sabato alle 24 l'area del Polcevera sarà sgombra. Ci vuole un pò di prudenza. C'è un'allerta gialla: non vuol dire che non possono esserci manifestazioni violente da starci un pò attenti", ha ...

Allerta meteo Genova : sospese tutte le operazioni al cantiere di ponte Morandi : L'Allerta meteo resterà in vigore a Genova fino alle 24 di sabato. Previsti sulla città pioggia e vento forte fino a 100 chilometri all'ora che preoccupano perché potrebbero minacciare la stabilità dei due tronconi rimasti in piedi del ponte Morandi. Stop alle attività di rimozione delle macerie.Continua a leggere

Maltempo : allerta gialla su Genova - Savona - e Levante ligure. Area del Polcevera sotto osservazione speciale : Maltempo sulla Liguria dalle 20 di oggi alle 23.59 di domani. Possibili forti precipitazioni e raffiche di vento sino a 100 km/h

Crollo Ponte Morandi - allerta meteo su Genova : “Per ora non si amplia la zona rossa” : “Continuano le operazioni di rimozione dall’alveo fino alle 20 di questa sera quando poi sarà sgombrato per ragioni di sicurezza. Non c’è revisione della zona rossa che è già sufficientemente ampia in assenza di persone per eventuali crolli o cedimenti”. Lo ha spiegato il presidente di Regione Liguria e commissario delegato all’emergenza di Ponte Morandi Giovanni Toti oggi nel punto stampa nel quale sono state ...

Allerta temporali a Genova - Toti : sospesi lavori in zona crollo : Roma, 24 ago., askanews, - Allerta gialla per temporali su Genova e si fermano i lavori sul Ponte Morandi: 'L'Allerta gialla normalmente non è preoccupante ma la situazione è eccezionale con ancora ...

Maltempo Genova - Toti : “Allerta gialla fino a domani - stare attenti” : “Da stasera alle 20 a domani alle 24 l’area del Polcevera sarà sgombra. Ci vuole un po’ di prudenza. C’è un’allerta gialla: non vuol dire che non possono esserci manifestazioni violente da starci un po’ attenti”. Lo ha detto il presidente della Regione Liguria e commissario delegato per l’emergenza dopo il crollo del ponte Morandi, Giovanni Toti, in conferenza stampa a Genova. “Abbiamo ...

