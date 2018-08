A 78 anni va al cimitero e imbratta la tomba del carabiniere che lo aveva arrestato

Va al cimitero a trovare la moglie - morta anni fa. E dopo è dolore puro : Il cimitero , un rito o quasi. Sempre a trovare la moglie , scomparsa dieci anni fa. La donna della sua vita, quella che gli aveva donato un figlio e che aveva amato fino all’ultimo. Un dolore difficile da superare che il tempo aveva cauterizzato con il sale, lasciando intorno alla ferita cicatrici profonde sempre pronte a ricordare quanto fosse successo. Così ha scelto la sua tomba per togliersi la vita. Succede a Monteprandone, piccola cittadina ...

Da cinquant'anni Giovannino Guareschi riposa nel cimitero dei galantuomini : Oggi sono in molti a ricordare Giovannino Guareschi e a celebrarne le virtù. Ma furono in pochissimi a rendergli il giusto omaggio quando il 22 luglio 1968 se ne andò prematuramente da questo mondo, a ...