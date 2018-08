5 biografie a fumetti per l’estate

wired

(Di sabato 25 agosto 2018) Giunti al termine dell’estate, c’è ancora tempo per leggere qualche fumetto. Magari con spirito più serio dopo le escursioni nel western, nello steampunk o nell’underground, per tornare gradualmente a impegnarsi dopo il relax (per molti anche mentale) delle vacanze estive. Ecco allora 5 esempi eccellenti di: un modo gradevole e di forte impatto per scoprire qualcosa in più su alcuni grandi personaggi dell’arte e della cultura. 5. Frida Kahlo, di Vanna Vinci In una conversazione con la sua interlocutrice di sempre, la morte, l’artista messicana Frida Kahlo ricorda la sua vita. Dalla giovinezza ai due eventi chiave che segnarono la sua sofferta esistenza: l’incidente che, giovanissima, le spezzò per sempre il corpo, e l’amore con il pittore Diego Rivera, impenitente donnaiolo che le rubò il cuore. Vanna Vinci illustra con la ...