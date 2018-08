1ª trasferta di Champions con i tifosi

Roma - prima trasferta in Champions con i tifosi. Baldissoni : "Ridotta la squalifica per i fatti di Liverpool" : Il dg giallorosso annuncia: l'Uefa ha accolto il ricorso del club

Roma - la prima trasferta di Champions sarà con i tifosi : La prima trasferta della Roma in Champions sarà con i tifosi al seguito. Il dg giallorosso Mauro Baldissoni ha annunciato che l’Uefa ha accolto il ricorso del club per il divieto imposto in seguito ai fatti di Liverpool. “Annuncio con soddisfazione che abbiamo ottenuto in appello la riduzione della squalifica – dice a Roma Radio -. In primo grado eravamo stati sanzionati col divieto di vendita di biglietti per la prima ...