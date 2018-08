Zenit | avanti tutta per Marchisio

Inter - Spalletti dopo il pareggio contro lo Zenit : “passi in avanti - bene Asamoah” : È un Luciano Spalletti soddisfatto quello che si presenta ai microfoni di Inter TV dopo il pareggio tra Inter e Zenit San Pietroburgo nell’amichevole giocata allo stadio Arena Garibaldi di Pisa: “Abbiamo fatto molto meglio dell’ultimo match, sia a livello tattico che a livello fisico. La squadra è stata molto più compatta, ha capito quando attaccare e quando aspettare. Il lavoro è stato fatto nella maniera corretta. La ...

DIRETTA/ Inter- Zenit - risultato live 2-1 - streaming video e tv : Icardi di rigore - nerazzurri di nuovo avanti! : DIRETTA Inter Zenit, streaming video e tv: terza amichevole estiva per i nerazzurri , questa volta l'avversario è il club di San Pietroburgo.

Calciomercato Milan – Badelj davanti ad un bivio : c’è l’offerta dello Zenit - ma il giocatore aspetta i rossoneri : Badelj aspetta la decisione del Milan: il regista croato ha ricevuto un’offerta dallo Zenit San Pietroburgo ma attende la risposta dei rossoneri dopo il Tas Dopo la decisione del Tas che ha permesso al Milan di partecipare alla prossima Europa League, il Calciomercato della società rossonera inizia a mettersi in moto. Se sul fronte degli arrivi si riscalda la pista Benzema per l’attacco, mentre per il centrocampo torna di moda ...