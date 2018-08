Yemen | 22 bambini uccisi in raid | Onu chiede indagine

Un attacco saudita in Yemen ha ucciso 22 bambini : Il bombardamento ha preso di mira un campo di sfollati, dicono i ribelli houthi, e Al Jazeera ha confermato The post Un attacco saudita in Yemen ha ucciso 22 bambini appeared first on Il Post.

Yemen - raid saudita contro uno scuolabus : almeno 43 morti - quasi tutti bambini : almeno 43 bambini morti, molti dei quali sotto i dieci anni di età, e altre 50 persone ferite. Questo il bilancio provvisorio stilato dalla Croce Rossa Internazionale, in seguito ai raid aerei che oggi hanno colpito uno scuolabus e un affollato mercato nella provincia di Saada, nel nord dello Yemen. L'attacco, secondo leader tribali locali, è stato sferrato dalla coalizione a guida saudita. In precedenza l'Arabia saudita aveva reso ...

Yemen - attacco aereo : colpiti uno scuolabus e un mercato. Almeno 39 morti - quasi tutti bambini : Decine di persone sono state uccise e ferite in un attacco contro un autobus che trasportava bambini nel nord dello Yemen. Secondo le prime stime, sono Almeno 39 i bambini morti, mentre sono circa 50 le persone rimaste ferite in seguito del raid. Fonti vicine ai ribelli sciiti Houthi, citate dall’agenzia di stampa Dpa, hanno riportato che le morti riguardano per lo più bambini. Secondo Youssef al-Hadi, portavoce del ministero della Sanità ...

