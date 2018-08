wired

: Xiaomi Mi Robot Builder Rover, un tuttofare da montare - ubaldinic : Xiaomi Mi Robot Builder Rover, un tuttofare da montare - Lauraenientepiu : Xiaomi Mi Robot Builder Rover, un tuttofare da montare - micheleiurillo : Xiaomi Mi Robot Builder Rover, un tuttofare da montare -

(Di venerdì 24 agosto 2018) Già disponibile in Cina da diverso tempo, iltino assemblabile diè pronto a far andare fuori di testa ragazzi e adulti anche in Italia, dove si potrà acquistare a partire dalla fine di agosto al prezzo di 79 euro. Più che unsingolo, il pacchetto contiene un kit per la costruzione di un automa motorizzato all’interno del quale trovano posto più di mille pezzi da agganciare tra loro, che possobno assumere diverse forme a seconda di come vengono montati. La confezione è completa di tutte le istruzioni necessarie per dare al gadget la forma di unda esplorazione, di un cingolato da cantiere e di un carro armato, ma data la natura modulare del prodotto è possibile far viaggiare la fantasia e dare vita a creazioni proprie, oppure seguire le istruzioni messe online da altri utenti che già si sono buttati nelle sperimentazioni. Una volta terminato ...