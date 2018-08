Wrong Way Alert | la tecnologia Ford contro la guida contromano

Wrong Way Alert : ecco la soluzione di Ford per evitare la guida contromano : Al giorno d’oggi, tra smartphone e dispositivi di ogni genere, le distrazioni non mancano ed ampiamente noto come queste, quando si ci mette alla guida di un veicolo, possono essere fatali. I progressi tecnologici hanno contribuito a migliorare l’esperienza di guida nelle auto di ultima generazione a beneficio della sicurezza, in attesa che innovazioni come la guida autonoma riescano a ridurre al minimo gli incidenti stradali ...