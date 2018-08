Windows 10 | Come rendere la barra delle applicazioni trasparente Agg 1 Microsoft Store

Visualizzatore Foto Windows 10 : come sceglierlo e configurarlo : Windows offre un Visualizzatore di immagini che, fino al rilascio di Windows 10, è sempre stato un po’ scarno di funzionalità. Con gli aggiornamenti del nuovo sistema operativo, però, sono state aggiunte alcune funzioni utili, come la possibilità di modificare la Foto. Tuttavia, molti utenti si lamentano della poca reattività del software, in quanto soffre spesso di rallentamenti e impuntamenti. Per questo motivo, quindi, si è costretti a ...

Come aprire programmi all’avvio di Windows : Se siete in possesso di un PC Windows e sentite il bisogno di avere alcuni software aperti ad ogni inizio sessione, allora siete capitati nella guida giusta! Quest’oggi vi spiegheremo Come aprire programmi all’avvio di Windows sfruttando alcune funzioni offerte proprio dal sistema operativo di Microsoft, quindi senza installare software di terze parti. In questo modo, ad ogni avvio del vostro computer troverete tutte le app di cui ...

Come aggiornare a Windows 10 : Windows 10 è indubbiamente uno dei migliori sistemi operativi disponibili attualmente in commercio, adatto a qualunque tipo di utente. Pur essendo un OS particolarmente diffuso, ci sono ancora molte persone che utilizzano Windows 8, 8.1 o addirittura Windows 7. Siete capitati nella nostra guida perché volete sapere Come aggiornare a Windows 10 e magari conoscere tutti i passaggi da effettuare nel caso voleste rendere la vostra macchina più ...

Come abilitare le estensioni dei file su Windows 10 : Per tutte le complicazioni introdotte da Microsoft con Windows 10, buon ultima la nuova politica degli aggiornamenti obbligatori , alcune delle opzioni storicamente meno accessibili , e più utili, del sistema operativo risultano ora molto più facili da gestire e abilitare . Parliamo in ...

Come installare Windows 10 da USB : Windows 10 è sicuramente uno dei sistemi operativi più utilizzati al giorno d’oggi grazie alle sue tantissime funzionalità. Spesso capita di dover effettuare un’installazione da zero dell’OS di Microsoft e magari si dispone di un prodotto senza lettore CD/DVD dove poter inserire il disco. Noi di ChimeraRevo abbiamo deciso di correre in vostro aiuto proponendovi una guida in cui vi sveliamo Come installare Windows 10 da USB, ...

Come disabilitare i programmi all’avvio di Windows : Disattivare l’esecuzione automatica dei programmi all’avvio di Windows è molto importante per velocizzare i tempi di caricamento del sistema. Quando si ha a che fare con un PC con del software preinstallato oppure quando lo si usa da tanto tempo, è problematica comune assistere a dei progressivi rallentamenti del sistema causati da molteplici cause. Una di queste, ad esempio, potrebbe essere collegata ai programmi ...

Come trasformare il vecchio portatile Windows in Chromebook : trasformare il computer Windows in Chromebook è molto più semplice di quanto si possa immaginare, visto che la procedura richiede poco tempo, conoscenze informatiche non elevatissime e soprattutto non costa un centesimo. Certo, è necessario scendere a qualche piccolo compromesso. Partiamo infatti da una doverosa premessa. Quello che otterremo non sarà un Chromebook vero e proprio (Come Google Pixelbook, per esempio) perché il sistema operativo ...

Windows : ecco come installare manualmente gli aggiornamenti : Gli aggiornamenti sono una caratteristica fondamentale in tutti i sistemi operativi, in particolar modo, Windows dove questi garantiscono un livello di sicurezza costante, i fix dei bug generati, più ottimizzazione e nuove funzionalità. Può capitare, tuttavia, che Windows Update per una ragione o per un’altra smetta di funzionare bloccandosi e non permettendo all’utente di installare gli aggiornamenti. ecco che in tal caso può ...

Come ingrandire testo e caratteri in Windows 10 : La diffusione di Internet ha permesso di sviluppare nuove attività lavorative. Un esempio è proprio quella che facciamo noi ogni giorno davanti al computer. Molti di voi sicuramente sapranno che lavorare molte ore al PC può causare fastidi agli occhi. Oltre a consigliarvi assolutamente una visita oculistica se avvertite disturbi, potete provare a rilassare gli occhi aumentando le dimensioni del testo e dei caratteri dello schermo. Noi di ...

ProtonVPN apre il suo programma beta a tutti gli utenti Android - Windows e macOS : ecco come aderire : Qualche mese fa vi abbiamo parlato di ProtonVPN , un valido servizio di virtual private network , VPN, dedicato al mondo Android , Windows e macOS , ed oggi torniamo sull'argomento per riportarvi l'apertura del programma beta ufficiale su tutte le piattaforme supportate. Ad annunciarlo è la stesso team di sviluppo ...

Come usare “Continua su PC” di Windows 10 con Android e iPhone : Lo Spring Update 2018 è in distribuzione da Aprile 2018, tuttavia, è possibile che alcuni utenti non lo abbiano ancora ricevuto e che si trovino quindi alle prese con il precedente aggiornamento, non brillantissimo – va detto – ma comunque utile anche per l’interessante funzione “Continua su PC“. A cosa ci riferiamo? È presto detto, il Fall Creators Update, rilasciato da Microsoft lo scorso autunno, ha introdotto ...

Come aprire file Pages su Windows : Il formato Pages è un particolare formato proprietario di Apple che identifica i documenti creati con la suite di lavoro proprietaria. aprire questo tipo di file su un PC può sembrare una cosa da nulla, ma non lo è affatto per gli utenti che utilizzano Windows. Infatti, è possibile aprire i file .Pages sfruttando Pages, ovvero il software di videoscrittura disponibile esclusivamente per gli utenti della casa di Cupertino. Tuttavia, esistono ...

Come installare Windows 10 on ARM sui Lumia 950 e 950 XL : spuntano dei videoguida : [Aggiornamento2 29/06/2018] Uno sviluppatore ha realizzato alcuni videoguida su Come installare Windows 10 on ARM sia sui Lumia 950 che 950XL. Si tratta di una procedura molto lunga, complessa e soprattutto rischiosa da effettuare in quanto potrebbe danneggiare definitivamente il software dello smartphone, di conseguenza, è bene prima valutare tutti i compromessi. [Aggiornamento1 31/05/2018] La community di developer ha pubblicato una ...

Come trasferire i contatti da Windows 10 Mobile ad Android con Outlook : Già a partire dalla seconda metà del 2017 si è verificata inevitabilmente per Microsoft una grossa perdita di utenti Windows 10 Mobile che hanno deciso di passare alla controparte Android. Nel momento in cui si inserire in Windows 10 Mobile un nuovo contatto, queste viene per impostazioni predefinita salvato direttamente nel cloud, nello specifico, viene salvato nell’account Microsoft impostato sul device Come del resto testimoniano gli ...