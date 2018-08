West Nile | sei casi accertati in provincia di Pordenone

Virus West Nile - morta una donna a Mantova - : La 77enne era stata punta da una zanzara killer nelle vicinanze della sua casa. A causa delle difese immunitarie troppo basse, è deceduta dopo 15 giorni di incubazione. Intanto in Veneto i casi ...

West Nile - l’Iss : “Da Giugno 255 casi - è record in Ue” : Da Giugno 2018 sono stati segnalati in Italia 255 casi confermati di virus West Nile in Italia. Lo evidenzia l’ultimo bollettino di sorveglianza dell’Istituto superiore di sanità pubblicato oggi. I mesi di luglio e agosto hanno fatto registrati il record di casi dal 2012. Dei 255 totali, 103 hanno manifestato sintomi neuro-invasive con 10 decessi (3 in Veneto e 7 in Emilia-Romagna); 112 si sono manifestati con febbre confermata e 40 ...

West Nile : 22 casi in Lombardia - avviate le misure : “In Lombardia dall’inizio del 2018 ad oggi sono pervenute 22 segnalazioni” di infezione da virus West Nile. “Venti hanno riguardato cittadini residenti nel territorio di Ats Valpadana (7), Ats Brescia (5), Ats Pavia (2) e Ats Città Metropolitana di Milano (4), mentre 2 sono positività risultate dal controllo su donatori di sangue”. A fare il punto è l’assessore regionale al Welfare Giulio Gallera, che spiega ...

Virus West Nile - un’altra vittima a Ferrara : “Nel 2018 record di contagi” : Ancora vittime per la febbre del Nilo trasmessa dalla zanzara culex. Il Virus West Nile ha fatto registrare un altro decesso a Ferrara, dove è morta una donna di 88 anni già affetta da altre patologie e ricoverata da tempo nell'azienda ospedaliero-universitaria Sant'Anna di Cona. Contagi anche in altre regioni.Continua a leggere

Virus West Nile - si allunga la lista delle vittime dell'infezione "da zanzara" : Il Virus, che può essere trasmesso all'uomo attraverso le punture di zanzare comuni, in qualche raro caso può determinare...

West Nile - anziana morta a Ferrara/ Ultime notizie : 4 decessi in città dall'inizio dell'anno - nuovo ricovero : West Nile, anziana morta a Ferrara: è il quarto decesso in città dall'inizio dell'anno provocato dalla febbre del Nilo. Un nuovo ricovero e i precedenti decessi a Ravenna.(Pubblicato il Wed, 22 Aug 2018 16:00:00 GMT)

West Nile - anziana morta a Ferrara : è il 4° decesso in città : Un altro morto anche a Ferrara per il virus West Nile. La quarta vittima in città dall’inizio dell’anno è una donna di 88 anni, già affetta da altre patologie, ricoverata da diversi giorni all’ospedale di Cona. E’ deceduta nella notte. Al momento sono nove i pazienti ricoverati per questa patologia all’ospedale ferrarese: tutti ultra-settantenni, tranne un 58enne in ematologia. L’uomo è tra i due nuovi ...

Sanità - Oms : “Picco di West Nile in Europa - Italia tra le più colpite” : Boom di infezioni da virus del Nilo Occidentale (Wnv) nell’Europa centrale e meridionale, dove “nel 2018 le infezioni sono nettamente aumentate rispetto ai 4 anni precedenti”. A fare il punto sull’emergenza nel Vecchio continente è l’Ufficio europeo dell’Organizzazione mondiale della Sanità: al 16 agosto i casi autoctoni di West Nile nell’uomo sono stati 401 con 22 morti, riporta sulla base dei dati ...

Virus West Nile : nuove vittime a Padova e Ravenna. Infettata anche una 15enne di Jesolo : Cresce la paura del contagio del Virus West Nile nelle regioni del Nord Est: in Veneto è stato registrato il quinto decesso, nuovi casi anche a Udine e due morti a Ravenna. Ma per gli esperti la situazione è sotto controllo: "Siamo di fronte a una situazione impegnativa ma che non deve destare allarme".Continua a leggere

West Nile - due casi a Udine : ricoverati in ospedale : Il virus della febbre del Nilo colpisce anche a Udine. Dopo essere stata riscontrata a Pordenone e in diversi casi nel vicino Veneto. Secondo quanto riferisce oggi il Messaggero Veneto, sono due i casi accertati dalla Clinica di malattie infettive dell’ospedale di Udine. Si tratta di un uomo e una quindicenne. “Il focolaio Udinese, il primo registrato in regione – sottolinea in un’intervista al quotidiano locale il ...

Virus West Nile - morto un 85enne nel Ravennate : Virus West Nile, morto un 85enne nel Ravennate Si tratta del secondo decesso nella zona. All'uomo la malattia era stata diagnosticata dopo una febbre persistente Parole chiave: digitall ...

West Nile - a Padova la quinta vittima : paura per il virus trasmesso da un tipo di zanzara : virus del Nilo , tocca al Veneto il triste record dei morti per contagio da puntura di zanzara. L'ultimo, il quinto su un totale di 9 a livello nazionale, risale a lunedì sera quando a Padova è morta ...