Vuelta Espana | la diretta tv e i corridori al via | Porte e Quintana tra i favoriti

Vuelta a España 2018 - le quote dei bookmakers per le scommesse. Porte e Yates favoriti - Aru e Nibali attardati : Richie Porte e Simon Yates sono i grandi favoriti per la conquista della Vuelta di Spagna 2018. Questo è quello che dicono i bookmakers alla vigilia della partenza della corsa iberica: l’australiano reduce dal ritiro al Tour de France e il britannico che aveva emozionato al Giro d’Italia sono i più accreditati per indossare la maglia rossa, entrambi dati a 4.00. Alle spalle dei capitani di BMC e Mitchelton-Scott troviamo Nairo ...

Vuelta a España 2018 : prima tappa. La startlist e gli orari di partenza della cronometro Malaga-Malaga : Tutto pronto a Malaga per la partenza della Vuelta a España 2018, che prenderà il via domani con una cronometro individuale di 8 km. Il percorso cittadino quasi totalmente pianeggiante agevolerà gli specialisti e saranno quindi i migliori cronomen a giocarsi sul filo dei secondi la prima maglia rossa di questa 73ma edizione. Il primo corridore a partire sarà Jorgé Cubero alle 17.26, mentre l’ultimo sarà Vincenzo Nibali alle 20.21. Il grande ...

Vuelta a España 2018 - la prima tappa di domani (25 agosto). Orario d’inizio - altimetria e come seguirla in tv : domani (sabato 25 agosto) si svolgerà la prima tappa della Vuelta a España 2018, una cronometro individuale di 8 km sulle strade di Malaga. Sarà una sfida contro il tempo ad assegnare la prima maglia rossa di questa edizione. Il percorso è quasi tutto piatto e si adatta quindi agli specialisti. I distacchi tra i big dovrebbero essere minimi, ma qualcuno potrà fare comunque la differenza. Il primo corridore partirà alle 17.26, mentre l’arrivo ...

Vuelta a España 2018 : come vederla in tv? Nibali e Aru non saranno gratis e in chiaro : La Vuelta a Espana 2018 sarà trasmessa in diretta tv esclusivamente su Eurosport. Non sono infatti previste trasmissioni in chiaro sulla Rai per la terza grande corsa a tappe della stagione, dunque tutti gli appassionati di ciclismo dovranno armarsi di abbonamento a Sky per poter vedere le 21 tappe rigorosamente live in tv oppure munirsi di Eurosport Player per seguire l’evento in diretta streaming. Si preannuncia grande spettacolo sulle ...

Vuelta Espana : 20 italiani al via - tra cui Nibali e Viviani : Rinfrancato dai recenti successi di Matteo Trentin agli Europei e di Elia Viviani alla Classica di Amburgo, il ciclismo italiano si avvicina all’ultimo grande giro della stagione con grandi speranze. Sabato 25 agosto saranno 20 i corridori italiani a partire per la Vuelta Espana 2018, con una partecipazione qualitativamente eccellente. Ci saranno quasi tutte le punte di diamante del movimento azzurro, con ottime aspettative sia per conquistare ...

Vuelta a España 2018 : la guida completa. Le tappe - il percorso - i favoriti e tutte le informazioni sulla Corsa Rossa : La Vuelta a España 2018 si correrà da sabato 25 agosto a domenica 16 settembre: tre settimane di passione, 21 tappe da disputare, oltre 3000 chilometri di sudore e di fatica per i ciclisti che si cimenteranno sulle strade transalpine. La Corsa iberica, giunta alla sua 73^ edizione, si preannuncia più spettacolare che mai, caratterizzata da un percorso particolarmente impegnativo e variegato con tante salite e quaranta chilometri a cronometro. La ...

Vuelta a España 2018 : si comincia. Yates e Quintana i favoriti - l’Italia si affida ad Aru e Nibali. Viviani per le volate : 24 ore al via. Domani scatta definitivamente, con una breve cronometro in quel di Malaga, la Vuelta a España 2018: 73ma edizione per la terza ed ultima grande corsa a tappe stagionale. Come di consueto la manifestazione iberica, giungendo a fine stagione, si presenta come la più incerta: ad aumentare la spettacolarità c’è sicuramente il percorso, spesso e volentieri durissimo, con tanti arrivi in salita e poche frazioni banali. Non ci sarà ...

Vuelta a España 2018 - Vincenzo Nibali : “Ai Mondiali sarò competitivo - importante essere qui. Il ciclismo è diventato un circo…” : Vincenzo Nibali sta vivendo le ultime ore prima della partenza della Vuelta di Spagna, prevista per domani da Malaga con una cronometro individuale. Lo Squalo torna in sella a poco più di un mese dall’incidente al Tour de France e con il mirino puntato sui Mondiali. Il siciliano però non si tira indietro come ha ribadito in un’intervista rilasciata a La Stampa: “Ho solo 20 giorni di allenamento, vediamo come reagisco. Non sono ...

Vuelta a España - Fabio Aru vuole vincere! Il Cavaliere dei Quattro Mori per l’impresa : “Sarà una grande avventura - ci proverò fino alla fine” : Fabio Aru vuole essere grande protagonista alla Vuelta di Spagna 2018 che scatterà domani da Malaga con una cronometro di 8 chilometri. Si incomincia con una prova contro il tempo su un percorso totalmente pianeggiante e cittadino ma allo stesso tempo relativamente corto, dunque il sardo non dovrebbe perdere troppo terreno nei confronti dei suoi grandi rivali per la classifica generale: le lotte contro le lancette (è prevista un’altra ...

Vuelta a España 2018 - Vincenzo Nibali con cuore e coraggio. Lo Squalo ci riprova : “Che recupero - ora giorno dopo giorno…” : Ormai ci siamo. Domani scatterà la Vuelta di Spagna 2018, la 73esima edizione della corsa a tappe in terra iberica si preannuncia altamente scoppiettante con un parterre stellare e molti big del panorama internazionale pronti a darsi battaglia. Vincenzo Nibali non poteva mancare all’appuntamento, si è reso protagonista di un recupero davvero incredibile dopo l’infortunio subito al Tour de France, si è sottoposto a un’operazione ...

Vuelta a España 2018 : domani si parte con la cronometro di Malaga. Rohan Dennis favorito per la prima maglia rossa : domani prenderà il via la Vuelta a España 2018 con una cronometro individuale a Malaga. Nella città andalusa assisteremo ad una appassionante sfida contro il tempo per conquistare la prima maglia rossa di questa 73ma edizione. Si tratta di una cronometro cittadina di 8 km, quasi tutta pianeggiante, che sarà quindi adatta agli specialisti. Andiamo a scoprire i favoriti e i possibili distacchi tra i big. Il candidato principale per vestire la ...

Vuelta a España 2018 : il percorso. Tutte le tappe di montagna - cronometro e volate : Ci siamo, domani prenderà il via la Vuelta a España 2018. Il terzo grande giro della stagione vedrà i corridori sfidarsi attraverso 21 tappe, per un totale di 3.254 chilometri da percorrere. La prima maglia rossa si deciderà in una sfida contro il tempo, con Malaga che ospiterà una delle due cronometro individuali previste. Come sempre ci sarà tanta salita, con ben tredici tappe tra media e alta montagna. Spazio poi anche ai velocisti, con sei ...

Vuelta a España 2018 : il regolamento. Come funzionano abbuoni e tempo massimo : La Vuelta di Spagna scatterà sabato 25 agosto da Malaga, per tre settimane il grande ciclismo sarà protagonista sulle strade iberiche dove i ciclisti si daranno battaglia per la conquista della maglia rossa. Conosciamo però meglio il regolamento con abbuoni, tempo massimo e classifiche. CLASSIFICHE: – Classifica generale (maglia rossa) – Classifica a punti (maglia verde) – Classifica scalatori (maglia a pois) – ...

Montepremi Vuelta a España 2018 : quanti soldi guadagnano i ciclisti tra generale e tappe? Il confronto con Giro d’Italia e Tour de France : La Vuelta a España 2018 sarà caratterizzata da un Montepremi più ricco del 15% rispetto alla passata edizione ma la corsa a tappe in terra iberica si conferma come la più povera dei tre Grandi Giri con un Giro economico che vale la metà di quello del Giro d’Italia ed è solo un terzo del Tour de France. Il vincitore della Vuelta di Spagna potrà godere infatti di appena 150mila euro, solo 57mila andranno al secondo classificato mentre il ...