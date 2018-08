Vuelta a España | Fabio Aru vuole vincere! Il Cavaliere dei Quattro Mori per l’impresa

Vuelta a España 2018 - Vincenzo Nibali con cuore e coraggio. Lo Squalo ci riprova : “Che recupero - ora giorno dopo giorno…” : Ormai ci siamo. Domani scatterà la Vuelta di Spagna 2018, la 73esima edizione della corsa a tappe in terra iberica si preannuncia altamente scoppiettante con un parterre stellare e molti big del panorama internazionale pronti a darsi battaglia. Vincenzo Nibali non poteva mancare all’appuntamento, si è reso protagonista di un recupero davvero incredibile dopo l’infortunio subito al Tour de France, si è sottoposto a un’operazione ...

Vuelta a España 2018 : domani si parte con la cronometro di Malaga. Rohan Dennis favorito per la prima maglia rossa : domani prenderà il via la Vuelta a España 2018 con una cronometro individuale a Malaga. Nella città andalusa assisteremo ad una appassionante sfida contro il tempo per conquistare la prima maglia rossa di questa 73ma edizione. Si tratta di una cronometro cittadina di 8 km, quasi tutta pianeggiante, che sarà quindi adatta agli specialisti. Andiamo a scoprire i favoriti e i possibili distacchi tra i big. Il candidato principale per vestire la ...

Vuelta a España 2018 : il percorso. Tutte le tappe di montagna - cronometro e volate : Ci siamo, domani prenderà il via la Vuelta a España 2018. Il terzo grande giro della stagione vedrà i corridori sfidarsi attraverso 21 tappe, per un totale di 3.254 chilometri da percorrere. La prima maglia rossa si deciderà in una sfida contro il tempo, con Malaga che ospiterà una delle due cronometro individuali previste. Come sempre ci sarà tanta salita, con ben tredici tappe tra media e alta montagna. Spazio poi anche ai velocisti, con sei ...

Vuelta a España 2018 : il regolamento. Come funzionano abbuoni e tempo massimo : La Vuelta di Spagna scatterà sabato 25 agosto da Malaga, per tre settimane il grande ciclismo sarà protagonista sulle strade iberiche dove i ciclisti si daranno battaglia per la conquista della maglia rossa. Conosciamo però meglio il regolamento con abbuoni, tempo massimo e classifiche. CLASSIFICHE: – Classifica generale (maglia rossa) – Classifica a punti (maglia verde) – Classifica scalatori (maglia a pois) – ...

Montepremi Vuelta a España 2018 : quanti soldi guadagnano i ciclisti tra generale e tappe? Il confronto con Giro d’Italia e Tour de France : La Vuelta a España 2018 sarà caratterizzata da un Montepremi più ricco del 15% rispetto alla passata edizione ma la corsa a tappe in terra iberica si conferma come la più povera dei tre Grandi Giri con un Giro economico che vale la metà di quello del Giro d’Italia ed è solo un terzo del Tour de France. Il vincitore della Vuelta di Spagna potrà godere infatti di appena 150mila euro, solo 57mila andranno al secondo classificato mentre il ...

Vuelta a España 2018 : un percorso tremendo! Le 21 tappe e le stellette di difficoltà : La Vuelta a Espana 2018 si disputerà dal 25 agosto al 16 settembre. Il percorso della terza grande corsa a tappe della stagione si presenta particolarmente impegnativo ma conosciamo nel dettaglio le 21 tappe in programma con tutte le difficoltà e le stellette. Sabato 25 agosto – Prima tappa: Málaga – Málaga (cronometro individuale) 8 km * Si incomincia con una cronometro individuale di appena 8 chilometri per le strade di Malaga. Il ...

Vuelta a España 2018 : Fabio Aru - operazione rinascita. Il Cavaliere dei Quattro Mori per ritrovare se stesso : operazione rinascita. Questo è il motto con cui Fabio Aru si presenterà alla Vuelta a España che scatterà sabato 25 agosto e che farà da sfondo alle sue tre settimane di gara in terra iberica. Dopo il cocente ritiro al Giro d’Italia, il Cavaliere dei Quattro Mori sembra avere risolto i suoi problemi fisici, ha capito quali fossero le sue difficoltà e ha lavorato duramente per potere essere al massimo della forma nella terza grande corsa a ...

Vuelta a España 2018 : tutti i corridori italiani al via. Fabio Aru - Vincenzo Nibali ed Elia Viviani vogliono essere protagonisti : Saranno 20 i corridori italiani al via della Vuelta a España 2018. Si tratta dello stesso numero della scorsa edizione e che pone il Bel Paese come seconda nazione più rappresentata in questa corsa, alle spalle dei padroni di casa della Spagna. Quest’anno avremo tanti corridori in grado di essere protagonisti. Andiamo quindi a scoprire tutti gli italiani al via della Vuelta e le loro ambizioni. La punta per la classifica generale sarà Fabio Aru, ...

Vuelta a España 2018 : la mina vagante Vincenzo Nibali. Mirino sui Mondiali - ma se conterrà il distacco nelle prime 2 settimane… : Vincenzo NIbali non si presenterà da capitano alla Vuelta a España che scatterà sabato 25 agosto da Malaga: per la prima volta nella sua recente carriera, lo Squalo non gareggerà con l’obiettivo di vincere la classifica generale di una grande corsa a tappe. O almeno, sulla carta. Dopo la caduta all’Alpe d’Huez provocata da un tifoso e l’operazione per ridurre la frattura alla decima vertebra toracica, si era pensato di ...

Vuelta a España 2018 : i favoriti a confronto. Chi conquisterà la maglia rossa? : Tutto pronto per il terzo grande giro della stagione, la Vuelta a España, che prenderà il via sabato da Malaga con una cronometro individuale. Vivremo tre settimane di grandi emozioni con i big che si daranno battaglia su un percorso molto duro e ci saranno tanti duelli diretti in salita. Chi conquisterà la maglia rossa? Per cercare di scoprirlo abbiamo messo a confronto i principali favoriti della vigilia, dando ad ognuno un voto in base alle ...

Vuelta a España 2018 : tutte le 22 squadre partecipanti ai raggi X. Capitani - gregari e cacciatori di tappa : Pochi giorni al via: sabato 25 agosto da Malaga scatta l’edizione numero 73 della Vuelta a España. Ufficializzata la startlist: andiamo a scoprire nel dettaglio tutte le squadre con Capitani, gregari e cacciatori di tappe. TEAM SUNWEB .. WALSCHEID Max .. GESCHKE Simon .. HINDLEY Jai .. FRÖHLINGER Johannes .. KELDERMAN Wilco .. STORER Michael .. TEUNISSEN Mike .. TUSVELD Martijn Capitano: Wilco Kelderman cacciatori di tappe: Max ...

Vuelta a España 2018 : le tappe chiave per la classifica generale : Tutto davvero apparecchiato per la Vuelta a España 2018: sabato, con la breve cronometro di Malaga, scatta il terzo ed ultimo grande giro stagionale per quanto riguarda il World Tour di ciclismo. Come di consueto la corsa a tappe spagnola si presenta come la più dura ed imprevedibile, con un percorso davvero tostissimo e pieno di arrivi in salita. Andiamo a scoprire le frazioni chiave per quanto riguarda la classifica generale. tappe ...

Vuelta a España 2018 - Elia Viviani : 'Voglio battere Peter Sagan! Sono in una nuova dimensione. La top 5 nel World Tour ' : Voglio vincere una tappa con Sagan in foto, voglio battere il Campione del Mondo '. Parole di Elia Viviani che in un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport ha manifestato tutta la sua grinta e la voglia di battagliare per il successo alla Vuelta di Spagna che ...