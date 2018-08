Volley | Gloria Cup 2018 | l’Italia perde ancora in amichevole | 0-3 contro l’Azerbaijan

oasport

(Di venerdì 24 agosto 2018) Nuova sconfitta per l’Italia allaCup, torneo in preparazione ai Mondialidifemminile che si disputeranno a ottobre in Giappone. La nostra Nazionale, dopo il 3-1 subito ierila Russia, oggi si è arresa all’Azerbaijan con un netto 3-0 (25-19; 25-22; 25-22): batosta pesante per le azzurre che a Belek (Turchia) non sono sembrate mai in partita, spesso spente sotto il profilo del gioco e incapaci di reagireun avversario tutt’altro che irresistibile. Alle ragazze del CT Davide Mazzanti è mancata la continuità e l’assenza di Paola Egonu, lasciata in panchina come ieri (anche se poi oggi è entrata a partita in corso, domani dovrebbe essere titolare), pesa davvero molto nelle dinamiche del nostro gioco. Mazzanti ha alternato molte delle ragazze a disposizione proprio per effettuare degli esperimenti in vista della rassegna iridata che ...