Vodafone all’attacco degli ex clienti ora in TIM e in Wind con la Special Minuti 50GB

Vodafone torna all’attacco con le offerte Special Minuti 10/20/30 GB a partire da 7 euro : Vodafone sferra il suo attacco verso gli altri operatori telefonici proponendo un trio di piani "operator attack". Si tratta di Vodafone Special Minuti nelle versioni da 10, 20 e 30 GB destinate a chi desidera di fare portabilità verso l'operatore in rosso. Si parte da 7 euro per il piano da 1000 Minuti e 20 GB di traffico dati in 4G. L'articolo Vodafone torna all’attacco con le offerte Special Minuti 10/20/30 GB a partire da 7 euro ...