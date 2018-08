huffingtonpost

: Viva la vecchia Disney, abbasso la Marvel - HuffPostItalia : Viva la vecchia Disney, abbasso la Marvel - zaino_e_valigia : @ItinDiViaggio @LucaPery @PGViaggiatori @InterMundial_IT @ladoppiagblog @lguerrato @untrolleyperdue @simoinviaggio… - michichan_6 : RT @Bennydettaa: QUANDO SARÒ VECCHIA, SE MAI SARÒ ANCORA VIVA, UN GIORNO RILEGGERÓ I MIEI TWEET E RIPENSERÒ A QUANTO MI HANNO FATTO DISPERA… -

(Di venerdì 24 agosto 2018) Dopo avere sentito al GR una recensione entusiastica del film ANT MAN AND THE WASP ultimo "capolavoro" della appendice dellaho preso mio nipotino Dario di anni 7 e sono andato a vederlo. A metà lui era schifato e io avevo un mal di testa terribile che mi sono trascinato tutta la notte dovendo alle 3 di notte alzarmi e prendermi un aulin...!!Un vero obbrobrio ricordando Mickey mouse... Capisco che i tempi sono cambiati, capisco che la tecnologia dei cellulari e smartphone ha cambiato la testa e i desideri dei ns ragazzi, ma c'è un limite a tutto. Dunque questo film confuso e incomprensibile anche nei fondamenti essenziali, chi sono i buoni e chi i cattivi, mischia giganti, magie, fantasmi che attraversano gli oggetti con teorie quantiche degne di ingegneri usciti dai master del Massachusetts Institute of Technology (MIT) e non certo comprensibili né dai ...