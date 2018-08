Vittorio Sgarbi si dimette da sindaco di Sutri : "Mi candido a Sirmione" : L'annuncio sui social: "Dimissioni irrevocabili, presi contatti con la regione Lombardia per una città che ha bellezze non inferiori e una realre propenziona a uno sviluppo culturale e turistico"

VIDEO – Vittorio Sgarbi e Francesca Cipriani insieme ballano intimamente : In un VIDEO apparso su Instagram possiamo vedere Vittorio Sgarbi e Francesca Cipriani ballare Nuova coppia?? Chissà di certo Vittorio Sgarbi e Francesca Cipriani sono amici, in questo VIDEO apparso sul profilo instagram di Elena Morali, possiamo vedere Sgarbi ballare insieme alla ex naufraga dell’Isola dei Famosi. Chissà se tra i due c’è del tenero, ma una cosa e certa, insieme ballano davvero bene! Il VIDEO che segue, è apparso nel ...

Vittorio Sgarbi all'Isola d'Elba : Si è conclusa nella tarda mattinata di martedì 14 agosto la visita elbana di Vittorio Sgarbi. Il noto critico d'arte, attualmente impegnato in politica come parlamentare e sindaco della cittadina di Sutri , VT, , arrivato all'Elba nella giornata di domenica 12 agosto, è stato accompagnato in questi due giorni dal sindaco di Portoferraio ...

Vittorio Sgarbi da record per voti ribelli e assenteismo : E' il parlamentare che più volte ha votato contro l'indicazione di Forza Italia. E la sua percentuale di assenze è del 52,51 per cento Salvate il soldato Sgarbi, impiegato del litigio da copione "

Vittorio Sgarbi manda a quel paese il Presidente della Camera - Roberto Fico : il video : 'Se volete combattere il gioco d’azzardo, non ha senso impedire la pubblicita' e contemporaneamente eliminare l’ingresso gratuito nei musei, poiché bisogna diffondere la conoscenza e la cultura per sconfiggere la ludopatia'. Questo il succo del discorso dell'intervento tenuto presso la Camera dei Deputati da parte del parlamentare Onorevole Vittorio Sgarbi. Il critico d'arte prende la parola e in un appassionata arringa attacca il Movimento ...

CASTELLO ESTENSE - Martedì 14 agosto dalle 19.30 alle 23.30 tante iniziative anche con Moni Ovadia - Vittorio Sgarbi e Morgan : Per l'occasione sono in programma tariffe d'ingresso scontate , con la possibilità di scegliere tra visite guidate a tema, attività didattiche per famiglie e bambini, spettacoli itineranti nelle sue ...

Al professor Vittorio Sgarbi piace lo stadio Ezio Scida e non va demolito nell’immediato : La vicenda stadio Ezio Scida: il Governo afferma che deve essere demolita tutta la struttura amovibile installata il 2016 perché

La provocazione di Vittorio Sgarbi : «Musei gratis solo per gli italiani» : 'La ragione di questa scelta è semplice - spiega Sgarbi -Risulta al ministro Bonisoli che le biblioteche siano a pagamento? Non lo sono in nessuna parte del mondo. E siccome l'arte italiana è come la ...

Vittorio Sgarbi : "È vero - ho le foto Deciderà la Camera" : Gentile signor Sisti (e per conoscenza gentile signor Clooney) finalmente la conosco. Infatti, come lei ben sa, io nulla sapevo della vostra produzione. Nessuno di voi si è presentato. Io ho scoperto per caso, il 19 luglio che il centro storico stava per essere manomesso per diventare un set cinematografico. Devo dire che la cosa mi ha divertito e mi è piaciuta. Mi sono lungamente soffermato sul contratto di locazione, con una sola certezza: il ...

Vittorio Sgarbi contro George Clooney : 'Ha lasciato il paese sporco. Avrebbe dovuto mostrare maggior cura' : Inizialmente, il primo cittadino sardo era più che entusiasta di questa iniziativa e, inoltre, la vedeva come un'opportunità per promuovere la città e far risaltare in tutto il mondo le bellezze ...

