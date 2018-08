Vittoria Deganello chiarisce sui social che Mattia Marciano non l' ha tradita

Uomini e Donne - un tradimento dietro la rottura di Vittoria Deganello e Mattia Marciano? Parla la ragazza : “Una donna può anche non sapere alcune cose. Ma il suo sesto senso non sbaglia mai!”, Vittoria Deganello mette la pulce nell'orecchio ai suoi seguaci, molti dei quali credono che la causa della rottura tra lei e il tronista di Uomini e Donne Mattia Marciano sia una questione di tradimenti. Impressione errata, almeno a detta della giovane, che ha subito chiarito l'affermazione equivoca per mezzo delle Instagram Stories: Allora, prima che ...

