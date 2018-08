Vite vere di italiane speciali

Il digiuno e la protesta dei preti di strada contro il Governo sui migranti : "Salvare Vite è il primo dovere" : preti di strada, missionari e suore vogliono manifestare il loro dissenso rispetto alle politiche migratorie del ministro dell'Interno Matteo Salvini e del Governo. E per domani hanno indetto una "giornata di digiuno di giustizia in solidarietà coi migranti". Si raduneranno a mezzogiorno davanti alla basilica di San Pietro. Per dieci giorni poi saranno in piazza a Montecitorio, dove terranno un presidio.L'iniziativa è stata ...