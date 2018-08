Vita da Strega | ABC lavora al remake con al centro una famiglia interrazziale

Annunciata la data ufficiale del reboot di Sabrina Vita da Strega - la versione dark in arrivo ad Halloween : Per tutti è ancora il reboot di Sabrina Vita da Strega ma per gli appassionati, quello che è nato come uno spin off di Riverdale, è già “Le terrificanti avventure di Sabrina” alias The Chilling Adventure of Sabrina. Sulla nuova serie Netflix si potrà ancora battagliare sul titolo ma non sulla data ufficiale di inizio che è finalmente stata Annunciata nelle scorse ore durante i TCA ai quali la piattaforma ha preso parte davvero in modo ...

Janeczek vince lo Strega : "'Racconto la Vita di Gerda" : "Dalla mia protagonista ho imparato a vivere nel presente, ogni cosa che accadrà non potrà che trovarmi felice". Sono queste le prime parole di Helena Janeczek, vincitrice del premio Strega 2018 con 196 preferenze su 554 espresse per il suo libro "La ragazza con la Leica"."L'emozione è grandissima, non sono mai stata al Ninfeo come ospite del premio ed entrarci la prima volta per poi uscirne da vincitrice è sconvolgente", ha detto l'autrice che ...

'Vita da Strega' - a Villa Giulia un pezzo di storia del premio - e d'Italia - : È un vero e proprio salto nella cultura e nel costume del nostro Paese la mostra 'Vita da Strega', dal 7 luglio al 30 settembre al Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia di Roma, che racconta gli '...

Vita da Strega : Le fotografie degli anni d’oro del Premio in mostra a Roma : Un pezzo di Vita italiana, un pezzo della Vita culturale italiana, che anno dopo anno, dal 1947, vede in campo i maggiori scrittori italiani: è il Premio Strega. E “Vita da Strega” è l’evento che svela la storia del riconoscimento letterario italiano più ambito attraverso le straordinarie foto, alcune inedite, dell’Archivio Riccardi. L’appuntamento clou è fissato all’interno della Sala della Fortuna, al Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, ...

Vita DA STREGA - LA7/ Info streaming del film con Nicole Kidman (oggi - 21 giugno 2018) : VITA da STREGA, il film in onda su La7 oggi, giovedì 21 giugno 2018. Nel cast: Nicole Kidman, Will Ferrell e Shirley MacLaine, alla regia Nora Ephron. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Thu, 21 Jun 2018 19:20:00 GMT)

