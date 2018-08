Virus del Nilo | una vittima a Mantova | 77enne muore in ospedale dopo il coma

Come si diffonde il Virus del Nilo : Quanto vive una zanzara? Dall'africa al resto del mondo. Il virus è stato identificato per la prima volta nel 1937 in Uganda, nella regione del Nilo Occidentale, da cui prende il nome. Fino a metà ...

Virus del Nilo Occidentale : 77enne muore a Mantova : E’ morta a Mantova, a causa del Virus del Nilo Occidentale, una donna di 77 anni: l’anziana era stata punta da una zanzara infetta vicino casa sua, a Castelletto Borgo. A causa delle basse difese immunitarie, la donna è deceduta dopo 15 giorni di incubazione. La 77enne ha cominciato a sentirsi male nella settimana precedente a Ferragosto, e la diagnosi è arrivata il 14 agosto: domenica la donna è entrata in coma. L'articolo Virus del ...

Virus del Nilo Occidentale : 2 casi in Lombardia - grave anziano : Tra i casi di infezione da Virus del Nilo Occidentale che si stanno registrando in diverse regioni del Nord Italia ci sono anche due pazienti lombardi, di cui uno in gravi condizioni: si tratta di un 74enne di Pregnana Milanese ricoverato all’ospedale di Legnano. Continua a migliorare invece il 56enne di Rho ricoverato nel Nuovo ospedale della Apuane a Marina di Massa in Toscana: gli esami hanno confermato la positività al Virus che, vista ...

Virus West Nile - si allunga la lista delle vittime dell'infezione "da zanzara" : Il Virus, che può essere trasmesso all'uomo attraverso le punture di zanzare comuni, in qualche raro caso può determinare...

Virus del Nilo Occidentale : morto un anziano nel Ravennate : E’ deceduto nel Ravennate un 85enne di Lugo di Romagna, a causa del Virus del Nilo Occidentale: lo riporta la stampa locale. Era stato uno dei primi casi registrati nella provincia: l’uomo era affetta da varie patologie anche gravi. Si tratta del secondo decesso da West Nile nella zona: il primo -una 87enne con pregresse patologie – risale a qualche giorno fa. In tutto 9 i casi diagnosticati dall’Ausl Romagna per la ...

West Nile - in Veneto 4 vittime del Virus trasmesso da zanzara. Aumentano i casi : In Veneto continuano ad aumentare i casi di virus West Nile Disease, trasmesso dalla zanzara Culex. Le vittime sono diventate quattro, dopo la morte all’ospedale di Verona di un’anziana di San Giovanni Lupatoto, che era ricoverata da una quindicina di giorni e le cui condizioni si sono aggravate a Ferragosto. La donna soffriva di una grave patologia, una leucemia in fase terminale, e un paio di settimane fa aveva cominciato a ...

Virus del Nilo Occidentale : primo caso a Pordenone : A Pordenone si è registrato il primo caso di infezione dovuta al Virus del Nilo Occidentale: lo ha reso noto l’Azienda sanitaria locale in un comunicato. Nonostante non vi sia alcun allarme, l’amministrazione comunale ha emesso un’ordinanza di disinfestazione di una limitatissima area pubblica e privata per eliminare ogni focolaio larvale, tra via San Gregorio Alta e una piccola porzione di via Buozzi. L'articolo Virus del Nilo ...

Virus del Nilo Occidentale : primo caso in provincia di Bolzano : primo caso di contagio da Virus del Nilo Occidentale in provincia di Bolzano: colpito un turista di 64 anni, che ha accusato i sintomi mentre si trovava in Val Badia, riporta il quotidiano Alto Adige. L’uomo, alcuni giorni fa, ha accusato i sintomi del Virus (nausea, febbre e mal di testa): dopo un primo ricovero presso il reparto rianimazione dell’ospedale “San Maurizio” di Bolzano, è stato successivamente trasferito a ...

Salute - Virus del Nilo Occidentale : 6 ricoverati tra Faenza e Lugo : Sei persone sono ricoverate in Romagna, tra Faenza e Lugo, in condizioni non particolarmente gravi: gli è stata diagnosticato il virus del Nilo Occidentale, come confermato dall’Ausl di Ravenna, dopo il decesso, la settimana scorsa di una donna di 85 anni all’ospedale di Faenza (Ravenna) contagiata dallo stesso virus, trasmesso dalla zanzara “Culex”. Nei giorni scorsi erano morti altri due anziani a Ferrara, entrambi ...

Virus del NILO / Segnalati 123 casi in Italia e tre morti nel 2018 : sintomi e cause della diffusione : VIRUS del NILO Occidentale, aumentano i casi in Italia con tre morti segnalate nei primi mesi del 2018: cause, sintomi e programma per contrastare l'infezione.(Pubblicato il Tue, 14 Aug 2018 11:39:00 GMT)

Altra vittima del Virus del Nilo : questa volta è una donna nel trevigiano : Dopo le morti nella zona di Ferrara e provincia, adesso c'è una vittima del Virus West Nile anche in provincia di Treviso. Una donna di 74 anni è deceduta all'Ospedale di Oderzo, a causa dell'...

Il Virus del West Nile fa un'altra vittima : morta una donna di 74 anni : Si tratta di una malata terminale ricoverata nell'ospedale di Oderzo (Treviso). Ecco cos'è la febbre del Nilo e le...