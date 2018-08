Jesolo - Violentata in spiaggia a 15 anni. Il sindaco : 'La città è sconvolta' : Una quindicenne è stata violentata in spiaggia a Jesolo, Venezia, mentre era in vacanza. La ragazzina di colore, residente in Friuli Venezia Giulia, aveva avuto il permesso di allontanarsi dai ...

Jesolo - Violentata in spiaggia a 15 anni. Il sindaco : «La città è sconvolta» : Una quindicenne è stata violentata in spiaggia a Jesolo (Venezia) mentre era in vacanza. La ragazzina di colore, residente in Friuli Venezia Giulia, aveva avuto il permesso...

Jesolo - ragazza di 15 anni denuncia : “Sono stata Violentata in spiaggia da un giovane” : La ragazza si trovava in vacanza con la famiglia ma era uscita con un gruppo di amici in un locale di Jesolo: sarebbe stata violentata in spiaggia da un giovane con cui si era appartata.Continua a leggere

Violentata a 15 anni in spiaggia da uno straniero dopo la notte con le amiche : Stuprata in spiaggia a 15 anni da uno straniero a Jesolo, la più nota località balneare dell'Alto Adriatico in Veneto. E' successo ancora, dopo una serata trascorsa in uno dei...

Lecce - Violentata dal padre per 20 anni : da incesto nasce bimba/ La denuncia choc : procura apre un’indagine : Lecce, violentata dal padre per 20 anni: nasce bimba da incesto. L'incredibile storia che arriva dal basso Salento; procura apre un'indagine dopo la denuncia choc.(Pubblicato il Wed, 22 Aug 2018 20:35:00 GMT)

Maria parte per fare il giro del mondo : Violentata e uccisa a 25 anni su una spiaggia : «È da tantissimo tempo che desidero partire da sola per girare il mondo: oggi comincia il mio viaggio», con queste parole Maria Mathus Tenorio, 25enne messicana, aveva dato inizio...

Maria parte per fare il giro del mondo : Violentata e uccisa a 25 anni su una spiaggia : ... ora scopro che sei stata maltrattata e uccisa in Costa Rica, non capisco come possano fare qualcosa di simile a una persona come, non capisco quanto odio possa esserci in questo mondo', il messaggio ...

India - bimba di 7 anni Violentata : lo stupratore rischia la pena di morte : Sono stati i genitori ad accorgersi della violenza subita dalla figlia: la bambina era tornata a casa con i vestiti sporchi di sangue e in stato di shock. L'uomo che l'ha violentata, Ram Asre, di 37 anni, lavorava nella scuola frequentata dalla bimba. Adesso, secondo le severe leggi Indiane, rischia la pena di morte.Continua a leggere

Ragazza suicida a 23 anni - era stata Violentata. L'addio su Instagram : «Nessuno merita di essere stuprato» : ... due mesi dopo essere stata violentata da un compagno di università: la storia di Khensani Maseko , studentessa sudafricana suicida a 23 anni, sta già facendo il giro del mondo, così come le sue ...

Milano - ragazza di 17 anni picchiata e Violentata al parco pubblico : arrestato un marocchino : Un 19enne marocchino è stato arrestato per aver picchiato e violentato una diciassettenne a Rho, Milano,. La ragazza è stata violentata nella notte tra domenica e lunedì in un parco pubblico: i due si ...

Milano - ragazza di 17 anni picchiata e Violentata al parco pubblico : arrestato un marocchino : Un 19enne marocchino è stato arrestato per aver picchiato e violentato una diciassettenne a Rho, Milano,. La ragazza è stata violentata nella notte tra domenica e lunedì in un parco pubblico: i due si ...

Picchiata e Violentata a 17 anni al parco pubblico : arrestato un marocchino : Un 19enne marocchino è stato arrestato per aver picchiato e violentato una diciassettenne a Rho (Milano). La ragazza è stata violentata nella notte tra domenica e lunedì in un...

Bambina Violentata dal prete di famiglia. Il padre : "L'ha vista crescere. Era uno di famiglia - festeggiava con noi i compleanni e si fermava a cena" : "Vergogna": solo questa parola ripetono i genitori della Bambina violentata da don Paolo Glaentzer, il prete di famiglia, a Calenzano, in provincia di Firenze. Il parroco non li aveva mai insospettiti, anzi frequentava la loro casa, dove celebrava anche la messa (essendo i coniugi disabili), era amato dai piccoli, festeggiava con loro i compleanni. Un amico fidato che, però, ha tradito quella fiducia nel modo peggiore, spiega il padre al ...

Milano - 22enne Violentata con la droga dello stupro in un drink : il pm chiede 3 condanne fino a 14 anni : Non possono essere concesse le attenuanti generiche «perché sarebbe un insulto» per la vittima e anzi deve essere applicata al reato di violenza sessuale di gruppo anche l'aggravante della «...