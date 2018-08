Vincenzo Nibali | Alla Vuelta per capire chi sono Prima una tappa | poi il

Vuelta a España 2018 : tutti i corridori italiani al via. Fabio Aru - Vincenzo Nibali ed Elia Viviani vogliono essere protagonisti : Saranno 20 i corridori italiani al via della Vuelta a España 2018. Si tratta dello stesso numero della scorsa edizione e che pone il Bel Paese come seconda nazione più rappresentata in questa corsa, alle spalle dei padroni di casa della Spagna. Quest’anno avremo tanti corridori in grado di essere protagonisti. Andiamo quindi a scoprire tutti gli italiani al via della Vuelta e le loro ambizioni. La punta per la classifica generale sarà Fabio Aru, ...

Vuelta a España 2018 : la mina vagante Vincenzo Nibali. Mirino sui Mondiali - ma se conterrà il distacco nelle prime 2 settimane… : Vincenzo NIbali non si presenterà da capitano alla Vuelta a España che scatterà sabato 25 agosto da Malaga: per la prima volta nella sua recente carriera, lo Squalo non gareggerà con l’obiettivo di vincere la classifica generale di una grande corsa a tappe. O almeno, sulla carta. Dopo la caduta all’Alpe d’Huez provocata da un tifoso e l’operazione per ridurre la frattura alla decima vertebra toracica, si era pensato di ...

Vuelta di Spagna – Vincenzo Nibali con i piedi per terra : “sarà difficile lottare per la classifica generale” : Vincenzo Nibali alla Vuelta di Spagna con i piedi per terra: lo Squalo non ‘illude’ i suoi fan dopo l’infortunio al Tour de France Manca pochissimo all’edizione 2018 della Vuelta di Spagna: si comincia sabato con la cronometro individuale di Malaga per vivere poi tre settimane di puro spettacolo. La Bahrain Merida ha scelto un roster tosto e forte per la corsa iberica, che segna il ritorno in bici di Vincenzo Nibali ...

Vuelta di Spagna 2018 – La Bahrain Merida pronta alla corsa iberica : il roster del team capitanato da Vincenzo Nibali : Una rosa tosta e competitiva: il roster della Bahrain Merida per la Vuelta di Spagna 2018 Inizia sabato prossimo l’edizione 2018 della Vuelta di Spagna: il ciclismo torna protagonista con la terza e ultima grande corsa a tappe della stagione che partirà da Malaga. La 73ª edizione della corsa iberica coprirà la distanza di 3254,7 km e terminerà a Madrid il 16 settembre. Si prospetta un grande spettacolo: non ci saranno gli uomini del ...

Vuelta a España 2018 : Vincenzo Nibali e Fabio Aru di nuovo a confronto. Finora mai un vero testa a testa tra i due… : Sono i due corridori italiani più forti nelle corse a tappe sicuramente nell’ultimo lustro. Vincenzo Nibali e Fabio Aru si lanciano verso il finale di stagione andando a caccia di risultati importanti alla prossima Vuelta a España 2018, ovviamente con condizione e obiettivi totalmente diversi. Da ex compagni di squadra a possibili grandi rivali, in uno scontro che non c’è veramente mai stato. I due isolani si sono sempre tenuti in ...

Vincenzo Nibali sogna in grande : vincere la Vuelta è possibile? A un mese dall’operazione - i piani dello Squalo e le strategie : Vincenzo Nibali vorrebbe lottare per vincere la Vuelta di Spagna che scatterà sabato 25 agosto da Malaga. Questo sembra essere il sogno recondito dello Squalo a un mese dalla frattura della decima vertebra toracica, occorsa in seguito alla drammatica caduta sull’Alpe d’Huez al Tour de France. L’incidente con il tifoso, però, sembra ormai essere solo un lontano ricordo e negli ultimi giorni sembra avere fatto capolino un grande ...

Vuelta 2018 al via : gli obiettivi di Fabio Aru e Vincenzo Nibali : Quest'anno non partono con i favori del pronostico, ma nessuno dei due ha intenzione di andare in Spagna per recitare ruoli...

Vuelta a España 2018 - Vincenzo Nibali senza briglie! Si lotta per la classifica generale? Paolo Slongo : “Migliora ogni giorno! Terremo duro e poi…” : Vincenzo Nibali ha studiato un piano di battaglia per la Vuelta di Spagna: superare senza grossi danni la prima settimana, iniziare a stare bene nella seconda e poi dare tutto nella parte finale. La strategia dello Squalo sembra ben delineata, si attaccherà il dorsale numero 1 sulla schiena e non sembra intenzionato a utilizzare la corsa a tappe iberica soltanto come un allenamento in vista dei Mondiali. La classe del campione si vede anche in ...

Vuelta a España 2018 - Vincenzo Nibali al via con il dorsale numero 1 : “Vorrei vincere qualche tappa nell’ultima settimana” : E’ stata presa una decisione importante dagli organizzatori della prossima Vuelta a España, terza delle grandi corse a tappe in programma, che prenderà il via da Malaga sabato 25 agosto. Vista l’assenza del campione del 2017 Chris Froome, ASO e Unipublic hanno reso noto il nome del corridore che avrà il dorsale numero 1. Questo onore spetterà a Vincenzo Nibali. Una scelta che, come spiegato nel comunicato ufficiale, vuol essere un ...

Vincenzo Nibali e l’operazione arcobaleno : tutti gli scenari. Volata da fenomeno verso i Mondiali - Vuelta d’allenamento dopo l’operazione : Il conto alla rovescia verso la Vuelta di Spagna è ormai agli sgoccioli, mancano appena sei giorni all’inizio della terza grande corsa a tappe della stagione che scatterà sabato 25 agosto a Malaga con una cronometro. Tra i protagonisti in terra iberica ci sarà anche Vincenzo Nibali ma non per fare classifica generale: sembra strano non vedere lo Squalo in lotta per il simbolo del primato ma la caduta al Tour de France ha costretto il ...

Come sta Vincenzo Nibali? Parte l’operazione Mondiali - la Vuelta per planare sull’arcobaleno : Vincenzo Nibali prosegue nel suo tentativo di recupero e si lancia con grande convinzione verso la Vuelta di Spagna che scatterà il prossimo sabato da Malaga. Manca una settimana dal rientro in gara dello Squalo che è stato costretto a un intervento chirurgico per sistemare la frattura alla decima vertebra toracica e per lasciarsi alle spalle l’infortunio patito al Tour de France, quando sull’Alpe d’Huez cadde per colpa di un ...

Fabio Aru : “Voglio il massimo alla Vuelta. Il Mondiale? Perfetto per me. Vincenzo Nibali un grande - devo imparare da lui” : Fabio Aru si sta preparando per essere protagonista alla Vuelta di Spagna che scatterà sabato 25 agosto da Malaga. Il Cavaliere dei Quattro Mori ha ricaricato le pile dopo il ritiro forzato al Giro d’Italia, ha messo in mostra una buona gamba nelle ultime uscite e ora vuole provare a fare saltare il banco sulle strade iberiche come ha dichiarato in un’intervista rilasciata a La Stampa. Le prime sensazioni emerse dal Giro di Vallonia ...

Ciclismo - Mondiali 2018 : i possibili convocati dell’Italia. Vincenzo Nibali e Fabio Aru le stelle : Passati gli Europei, con il magnifico trionfo in quel di Glasgow di Matteo Trentin e dell’intera nazionale italiana di Ciclismo, il mirino di Davide Cassani e della squadra azzurra si sposta verso i Mondiali. Mai come in questo 2018, rispetto alle ultime annate, troveremo un’altimetria ed un percorso perfetti alle caratteristiche della rosa azzurra. Andiamo a scoprire i possibili convocati dell’Italia per la manifestazione ...

Vincenzo Nibali - Vuelta a España per allenarsi : lo Squalo deve trovare la forma - parte l’operazione Mondiale : Vincenzo Nibali si sta preparando in vista della Vuelta di Spagna che scatterà il prossimo 25 agosto ma ci sono naturalmente diverse incognite sullo stato di forma con cui lo Squalo si presenterà al via di Malaga. Il nostro fenomeno si è infatti infortunato durante il Tour de France, quando è caduto sull’Alpe d’Huez a causa di un tifoso, e si è fratturato la decima vertebra toracica vedendosi così costretto a un’operazione ...