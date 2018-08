Vincent Cassel e Tina Kunakey sposi | le FOTO del matrimonio GALLERY

Vincent Cassel e Tina Kunakey sposi : le foto del sì : Vincent Cassel e Tina Kunakey hanno detto sì. L’attore francese, 51 anni, e la modella 21enne, (come annunciato sulla coperTina di Vanity Fair in edicola questa settimana), si sono sposati il 24 agosto a Bidart, un paesino di 4500 anime vicino Biarritz. Camicia rosa e completo bianco per lui, informale e vacanziero, perfetto per una cerimonia a pochi chilometri dal mare, raggiante lei, una nuvola di tulle, ricci al vento e maxi orecchini. ...

UN MOMENTO DI FOLLIA - TV8/ Curiosità sul film con Vincent Cassel (oggi - 23 agosto 2018) : Su Tv8 va in onda il film Un MOMENTO di FOLLIA con protagonista Vincent Cassel ex marito della splendida attrice italiana Monica Bellucci. (oggi, 23 agosto 2018)(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 17:42:00 GMT)

Vincent Cassel racconta la storia d’amore con Tina Kunakey e rivela : “Voglio avere altri figli”. Con Monica Bellucci? “Nessuna guerra - le voglio bene” : “Pensavo: sono stato sposato, ho due bambine, ho fatto quello che dovevo fare; da adesso in avanti sarò solteiro, single. È stato divertente ma dopo un po’ mi sono reso conto che la mia vita era vuota. Non mi aspettavo di incontrare qualcuno, invece è successo. E questa donna è molto più giovane di quello che mi sarei immaginato. Intelligente, indipendente, una con due palle così“. Inizia così il racconto di Vincent Cassel a ...

