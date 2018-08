Video – Nave Diciotti arriva Elena Boschi; il Paese isolato in Europa

Scabbia sulla Diciotti / Ultime notizie - Video : il Garante - "Diversi casi sulla nave" : Scabbia sulla Diciotti, Ultime notizie: video. Il Garante ha sottolineato come siano presenti diversi casi della patologia sopra alla nave al centro della polemica in queste ore. (Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 22:31:00 GMT)

Diretta/ Milan Real Madrid (risultato live 1-1) streaming Video e tv : Bonaventura vicino al gol! : Diretta Milan Real Madrid streaming video e tv: formazioni ufficiali, orario e risultato live della partita amichevole che si gioca oggi al Bernabeu (11 agosto)(Pubblicato il Sat, 11 Aug 2018 21:21:00 GMT)

RIVAROLO CANAVESE " In Consiglio : Lacchi nuovo Presidente; Lodo Asa - passaggi pedonali e allagamenti - Video Integrale Consiglio - : ... per la quale Marina Vittone ha sostenuto essere molto più conveniente per un sodalizio richiedere all'azienda elettrica un allaccio provvisorio , come gli spettacoli viaggianti, . E ancora la "...

RIVAROLO CANAVESE Viaggio nel passato con le carrozze del Concorso di Attacchi - FOTO E Video - : Da venerdì 27 a martedì 31 luglio, nella zona del Monumento di corso Torino, l'Associazione Ginestrese curerà il padiglione enogastronomico e gli spettacoli musicali, mentre in corso Indipendenza ...

Terrore in mare : marinaio si tuffa dalla nave - ma ad attenderlo c’è un enorme squalo [Video] : La terribile scena è stata immortalata a bordo di una nave della marina francese che si trovava al largo della Nuova Caledonia Un cadetto della marina militare francese si era tuffato dalla sua nave nel suo ultimo giorno di accademia, proprio come vuole la tradizione di questo corpo militare. Purtroppo, subito dopo essersi tuffato nel mare a largo della Nuova Caledonia, il militare è stato sfiorato da un enorme squalo leuca. Per sua ...

Nave Diciotti ancora bloccata a Trapani E Mattarella telefona a Conte - Video : Mattarella si informa su Nave, sente Conte. Dopo vari rinvii l’imbarcazione della Guardia Costiera italiana con a bordo 67 migranti è in Italia. E si profila una denuncia per due dei migranti a bordo per minacce e violenza privata

Missile esplode per errore sulla nave militare : grave incidente per la Marina tedesca [Video] : Due Marinai sono rimasti feriti nell’incidente avvenuto su una nave della Marina tedesca Un terribile incidente è avvenuto su una nave della Marina tedesca, anche se per fortuna le conseguenze sono state limitate. Al momento del lancio un Missile è rimasto bloccato ed è esploso all’interno del lanciatore in cui si trovava. La terribile esplosione immortalata in un filmato ha provocato il ferimento di due Marinai, mentre non si sono ...

Migranti - Toninelli a Tgcom24 : "Sequestro della nave Lifeline se non va a Malta" | Video : "Se la nave Ong Lifeline non andasse verso il porto di Malta, cosa che dovrebbe e deve fare per il senso di umanità e per il rispetto del diritto del mare, verrà immediatamente sequestrata". Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture a Tgcom24.

Nave Lifeline - il salvataggio in mare dei migranti. Il Video del trasbordo del bambino e della madre : Le immagini che mostrano l’operatività dei volontari imbarcati sulla Nave dell’Ong tedesca Mission Lifeline al centro delle contese internazionali: “Le condizioni delle persone sono generalmente buone – fanno sapere i volontari dell’Ong – ma arrivano dalla Libia. Nessuno che scappi dalla Libia sta veramente bene, hanno subito ogni genere di tortura” L'articolo Nave Lifeline, il salvataggio in mare dei ...

MIGRANTI - NAVE DICIOTTI ARRIVATA A POZZALLO/ Video ultime notizie : 519 profughi - morto un nigeriano : MIGRANTI, NAVE DICIOTTI ARRIVATA a POZZALLO, Video: 519 persone a bordo, anche un cadavere. E' ARRIVATA nelle scorse ore in Sicilia l'imbarcazione della guardia costiera italiana(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 10:32:00 GMT)

Maltempo - il tornado nello Stretto di Messina sfiora una grossa nave da crociera a Scilla : tutte le immagini [FOTO e Video] : 1/7 ...

Aquarius - il Video bufala/ “Sono un nostromo licenziato da quella nave - dove si fa festa e si beve” : Aquarius, il video bufala: “Sono un nostromo licenziato da quella nave, dove si fa festa e si beve fino alla mattina. Ci sono migranti che giocano alle slot, non so con quali soldi"(Pubblicato il Sat, 16 Jun 2018 15:40:00 GMT)

AQUARIUS - NAVE MIGRANTI CAMBIA ROTTA : VERSO LA SARDEGNA/ Video - Albinati shock : "desideravo morisse qualcuno" : AQUARIUS, Salvini: "Macron, ti do 9 mila MIGRANTI". Il ministro dell'Interno attacca la Francia dopo le critiche delle ultime ore: Presidente francese chiama il premier Conte, caso chiuso(Pubblicato il Thu, 14 Jun 2018 20:48:00 GMT)