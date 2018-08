Vi ricordate il commissario Oettinger? Ora minaccia gravi sanzioni all' Italia

huffingtonpost

(Di venerdì 24 agosto 2018) ViilGunther? Lo scorso 29 maggio una sua uscita aveva fatto scalpore: "i mercati insegneranno aglini a votare", aveva detto durante un'intervista a Deutsche Welle, scatenando polemiche feroci da parte di tutto il mondo politicono e non solo. Ora ilUe per il bilancio e le risorse umane torna ad attaccare l', stavolta in merito all'ipotesi di non pagare i 20 miliardi di contributo all'Unione paventata dal vicepremier Luigi Di Maio: "Se l'non pagasse sarebbe la prima volta nella storia dell'Ue - si legge in un suo post su Twitter - E il mancato rispetto dei trattati potrebbe portare a ulteriori".If Italy would refuse to pay its contribution to the #EUbudget, it would be the first time in the history of the EU. This would result in late payment interests. And a breach of Treaty obligations leading to ...