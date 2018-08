Vettel davanti nelle prime libere

F1 - GP Belgio 2018 : risultati e classifica prove libere 1. Sebastian Vettel davanti a tutti - Ferrari strepitosa : Sebastian Vettel ha firmato il miglior tempo nelle prove libere 1 del GP del Belgio 2018, tappa del Mondiale F1. Il pilota della Ferrari ha siglato un eccellente 1:44.358 su gomme a banda gialla dando così un’importante risposta in vista della gara: il tedesco deve recuperare 24 punti su Lewis Hamilton in classifica generale e tenere aperto il discorso titolo iridato. Il Campione del Mondo è terzo a tre decimi di distacco, mezzo decimo ...

F1 - quanto guadagnano i piloti? Stipendi e sponsor : Lewis Hamilton paperone ma Vettel è davanti : Il Mondiale 2018 di Formula Uno è al giro di boa, la prima parte dell’annata è andata in archivio ed il confronto tra Lewis Hamilton e Sebastian Vettel si fa interessante. Lo show, fino a questo momento, non è mai mancato, ed è Hamilton in questa fase a sorridere. L’alfiere delle Frecce d’Argento vanta 24 punti di vantaggio sul rivale tedesco della Ferrari. Tuttavia, la SF71H si è dimostrata una monoposto estremamente ...

Hamilton vince davanti a Vettel e allunga in classifica : Il sole torna a splendere nel cielo di Budapest ma la nuvoletta nera di fantozziana memoria non lascia il box della Ferrari. Costretto a inseguire, Sebastian Vettel prova a sparigliare le carte ...

F1 Ungheria - Hamilton davanti a Vettel e Raikkonen : Il ventiseiesimo giro va appuntato con matita rossa: pit stop per Hamilton, gomma gialla per la sua Mercedes, Vettel si porta in testa e al rientro di Hamilton ha oltre 13'' sul campione del mondo. ...

Sebastian Vettel - GP Ungheria 2018 : “Oggi eravamo all’altezza di Hamilton. Contatto con Bottas? Ero già davanti” : Sebastian Vettel si è classificato secondo nel GP d’Ungheria. Il tedesco ha commentato la gara prima di salire sul podio non nascondendo un pizzico di delusione: “Oggi ero fuori posizione, perché eravamo all’altezza di Lewis sul passo. Abbiamo provato la sorpresa partendo con le Soft. Ci ho provato, non è stato facile scegliere quando rientrare ma è andata bene, siamo comunque riusciti a guadagnare posizioni“. Nella ...

Gp d'Ungheria - vince Hamilton davanti alle Ferrari. Tra Vettel e Bottas battaglia con contatto : Lewis Hamilton ha vinto il Gran Premio di Ungheria, 12° appuntamento del Mondiale di Formula 1. L'inglese della Mercedes, scattato dalla pole, ha preceduto le Ferrari di Sebastian Vettel e Kimi ...

GP d'Ungheria - Hamilton davanti a Vettel - Bottas e Raikkonen fanno la prima sosta : 22° giro - Con le soft la Ferrari di Raikkonen è più veloce della Mercedes di Bottas a parità di pneumatici. Con le soft gialle ora Vettel è più rapido di...

F1 - GP Ungheria 2018 : Sebastian Vettel vola anche nella FP3 davanti a Bottas e Raikkonen - Hamilton e Red Bull in difficoltà : Sebastian Vettel è risultato il più veloce nella terza sessione di prove libere del Gran Premio di Ungheria di Formula Uno 2018. Sul tracciato dell’Hungaroring, con temperature di poco sotto i 30°, ed oltre il 50° per quanto riguarda l’asfalto, il tedesco ha chiuso il turno con il tempo di 1:16.170, distanziando Valtteri Bottas (Mercedes) di 59 millesimi. Il finlandese è sembrato l’unico reale avversario del ferrarista in ...

F.1 - GP d'Ungheria - Vettel il più veloce davanti alle due Red Bull : Sebastian Vettel ha ottenuto il giro più veloce della seconda sessione di prove libere del Gran Premio d'Ungheria. Il pilota della Ferrari ha fermato il cronometro in 1:16.834 e ha preceduto le due Red Bull Racing di Max Verstappen e Daniel Ricciardo. Quarto tempo per l'altra Rossa, quella di Kimi Raikkonen.La sfida è tra la Ferrari e la Red Bull. Sul tortuoso circuito dell'Hungaroring, Ferrari e Red Bull sembrano equivalersi nelle prestazioni ...

F1 - GP Ungheria 2018 : prove libere 1-2 - classifica combinata dei tempi. Sebastian Vettel davanti a tutti! : Sebastian Vettel ha firmato il miglior tempo nella prima giornata di prove libere del GP di Ungheria 2018, tappa del Mondiale F1. Il pilota della Ferrari è volato sulle ultrasoft nella seconda sessione e ha così preceduto di un soffio le due Red Bull. Kimi Raikkonen in quarta posizione mentre le Mercedes sono parse in difficoltà sia sul giro secco con la mescola più morbida che sul passo gara. Di seguito la classifica combinata dei tempi delle ...