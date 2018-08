: #Vescovo Rieti: ricostruire vale la pena - CyberNewsH24 : #Vescovo Rieti: ricostruire vale la pena - TelevideoRai101 : Vescovo Rieti: ricostruire vale la pena - corrieredirieti : Sisma, il vescovo Pompili durante l'omelia: 'La burocrazia non fermi la ricostruzione' - Corriere di Rieti -

"Questa terra è il simbolo del nostro Paese che va in frantumi: il ponte che si sbriciola,il canale d'acqua che travolge giovani vite, le città diventate invivibili". Così ildi, mons. Pompili, alla Messa ad Amatrice, per le vittime del sisma di 2 anni fa. Ma "ladi restare o di tornare,di affrontare la ricostruzione,se la burocrazia non paralizza lo 'spirito', cioè la buona volontà dei singoli e delle istituzioni",aggiunge mons.Pompili.(Di venerdì 24 agosto 2018)