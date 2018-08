Vertice in prefettura ad Asti sui campi nomadi

Ponti Liscione restano chiusi Decisione dopo Vertice in Prefettura - domani Borrelli a Campobasso : Campobasso - Il tratto della statale 647 Bifernina compreso tra i due viadotti che sovrastano la diga del Liscione a Guardialfiera (Campobasso), resterà ancora chiuso al traffico. Lo comunica l'Anas in una nota. La Decisione è stata assunta al termine di un vertice in Prefettura a Campobasso nel quale è stato fatto il punto sulla situazione dell'arteria dopo le numerose scosse di terremoto che hanno interessato ...

Nuovo Vertice in Prefettura con Conte e Di Maio. "Apprensione per dispersi. Ma Autostrade pensa al profitto e non a vittime" : Sono proseguite per la seconda notte le operazioni di ricerca tra le macerie del ponte Morandi, a Genova, non ci sono stati nuovi ritrovamenti ma il numero di dispersi rimane indefinito e il bilancio ufficiale fornito dalla Prefettura, per ora fermo a 38 morti identificati e 15 feriti, è destinato a salire. Nel letto del torrente Polcevera ci sono ancora diversi grossi massi in cemento armato che devono essere prima demoliti e rimossi, ...