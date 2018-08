Versiliana 2018 | l’ad del Fatto Cinzia Monteverdi | “Non solo il giornale | alla festa

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 24 agosto 2018) “Proprio nove anni fa eravamo qui per festeggiare il nostro primo anno comee avevamo un, oggi siamo ancora qui, felici di esserlo, e presentiamo in realtà una società con tutti i suoi marchi” spiega, presidente e amministratore delegato della società editoriale Ilin occasione della presentazionestampa del programma delladelQuotidiano che si terrà come di consuetodi Marina di Pietrasanta dal 30 agosto al 2 di settembre. “Quest’anno in particolar modo il programma rispecchia un po’ tutte le nostre produzioni – continua– abbiamo cercato di collocarlo a livello di brand, perché siamovigilia anche di un processo di quotazione che avverrà entro l’anno e dove al centro del piano industriale è proprio la diversificazione, quindi un gruppo che è cresciuto” L'articolo...