Verona | volantino omofobo dell’estrema destra | “Zona infestata dai finocchi”

Verona - volantino omofobo : “Zona infestata da finocchi”. La denuncia delle associazioni gay : “Clima d’intolleranza” : “Attenzione zona altamente inquinata da immondizia abbandonata e infestata da finocchi molesti“, questa è la scritta omofoba comparsa su un volantino a Verona, in zona Lazzaretto. A denunciare il manifesto anti-gay sono le associazioni per i diritti omosessuali e antifasciste della città veneta. In un comunicato – firmato da Assemblea 17 Dicembre, Arcigay/Arci Pianeta Milk Verona, Circolo Pink Verona, Non Una Di Meno Verona, ...