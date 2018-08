Venezia | lotta degrado | multati turisti

ansa

: RT @staff_M_Fedriga: Il Friuli Venezia Giulia è in prima linea nella lotta all’#immigrazione clandestina, al fianco del ministro #Salvini!… - elvivalerio : RT @staff_M_Fedriga: Il Friuli Venezia Giulia è in prima linea nella lotta all’#immigrazione clandestina, al fianco del ministro #Salvini!… - scarpettavenere : RT @staff_M_Fedriga: Il Friuli Venezia Giulia è in prima linea nella lotta all’#immigrazione clandestina, al fianco del ministro #Salvini!… - 73rv : RT @staff_M_Fedriga: Il Friuli Venezia Giulia è in prima linea nella lotta all’#immigrazione clandestina, al fianco del ministro #Salvini!… -

(Di venerdì 24 agosto 2018) ANSA, -, 24 AGO - Tresono stati, a, per un totale di 750 euro per comportamento contrario al decoro della città. La polizia locale ha sanzionato per 200 euro ciascuna ...