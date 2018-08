Vela – Europeo Laser U21 | Carolina Albano di bronzo in Svezia

Vela – Campionato Europeo Rs : in Polonia le prime regate : Al via le prime regate del Campionato Europeo Rs in Polonia e del Mondiale giovanile 470 a Bracciano Sono iniziate oggi le regate del Campionato Europeo RS:X a Sopot, in Polonia, il 2018 RS:X Windsurfing Europeans and youth Europeans & Open Trophy, con una classifica riservata agli Under 17. Durante la Cerimonia d’Apertura di ieri 20 agosto i 223 velisti in rappresentanza di ben 30 nazioni, sono stati ospitati sotto la tenda ’igloo’ ...

Vela – Europeo 29ER : Waink e Gambarin argento - il Circolo Gargnano-Lago di Garda in festa : Waink e Gambarin d’argento all’Europeo 29ER Ferragosto di festa al Circolo Vela Gargnano-Lago di Garda grazie a Michelle Waink e Claudia Gambarin, vice campionesse d’Europa 29ER alle regate disputate sul mare finlandese di Helsinki. La Waink e la Gambarin, allenate dal coach Giulio Comboni, aggiungono un secondo posto al quarto meritato nel Mondiale Giovanile di luglio, a Corpus Christi in Texas, quando a vincere fu la ...

Vela – Campionato europeo Rs Feva : tre equipaggi azzurri in Gold fleet : Conclusa la prima fase degli Europei RS Feva a Weymouth (GB). Tre equipaggi azzurri in Gold fleet È terminata domenica 12 agosto dopo 6 prove la serie di qualifiche che dividerà la flotta in Gold e silver al Campionato europeo Rs Feva, in svolgimento nella baia di Weymouth, già scenario delle regate olimpiche nel 2012. Le condizioni decisamente inglesi con pioggia battente in tutti i due giorni e vento da 15 a 25 nodi con raffiche al di ...

Vela - Maidollis è il nuovo Campione Europeo Melges 24 : Arkanoè by Montura chiude in dodicesima posizione al campionato europeo Melges 24 La scoreline di Maidollis nel Campionato Europeo Melges 24 parla da sé, e non c’è da stupirsi se l’equipaggio guidato dall’armatore Gian Luca Perego, con Carlo Fracassoli al timone, Enrico Fonda alle scelte tattiche, Stefano Lagi e Matteo Ramian, già campione del mondo ad Helsinki 2017, si sia incoronato Campione Europeo Melges 24 a Riva del Garda con una ...

Vela – Campionato Europeo Melges 24 - Maidollis allunga il passo : Arkanoè by Montura scivola in settima posizione, gli aggiornamenti del Campionato Europeo Melges 24 Bella giornata di Vela oggi per i settantadue equipaggi impegnati a Riva del Garda nel Campionato Europeo Melges 24. Dopo le quattro prove disputate nelle prime due giornate, i partecipanti hanno finalmente potuto beneficiare di un’Ora ben stesa e consistente, che ha permesso al Comitato di Regata, presieduto dall’Americano Hank ...

Vela – Campionato Europeo Melges 24 - Arkanoè by Montura è seconda solo a Maidollis : Akranoè by Montura miglior barca di oggi “Giornata più che positiva, quasi perfetta per Arkanoè by Montura – questo il commento di Karlo Hmeljak, tattico a bordo dell’imbarcazione dell’armatore e timoniere Sergio Caramel, dopo la seconda giornata di regate a Riva del Garda per il Campionato Europeo Melges 24. “Abbiamo fatto due ottime partenze che ci hanno consentito di giocare la partita con tutti i top team ...

Vela – Campionato Europeo 2018 : Lorenzo Pezzilli dalle prime virate in Optimist al podio : Lorenzo Pezzilli, dalle prime virate in Optimist al podio del Campionato Europeo 2018 Nato e cresciuto in casa Circolo Velico Ravennate, il giovane atleta Lorenzo Pezzilli sta raccogliendo una lunga scia di successi con il suo Optimist sul panorama italiano ed internazionale. Prima della sua partenza con la Nazionale Italiana per il Campionato Europeo di Ledro, abbiamo fatto una chiacchierata con il velista classe 2005 per ...

Vela – Campionato Europeo Contender : vittoria al danese Andreasen : Bellissima conclusione del Campionato Europeo Contender: fino all’ultima prova suspance podio. Alla fine la spunta meritatamente il danese già campione del mondo ed Europeo Andreasen che con ulteriori due primi di giornata si è imposto su tutti Cinque giornate di sole e vento sul Garda Trentino e un Campionato Europeo Contender riuscitissimo oltre che tiratissimo: l’apparente enorme vantaggio dell’italiano Marco Ferrari con l’ultimo giorno ...

Vela – Campionato Europeo Contender - Marco Ferrari resta al comando dopo la prima giornata delle finali : Iniziate le finali ai Campionati Europei Contender al Circolo Vela Arco: Marco Ferrari mantiene la leadership nonostante una giornata non brillantissima Nonostante la giornata un po’ nuvolosa del mattino sul Garda Trentino si è poi aperto il cielo portando nel primo pomeriggio sole e vento da sud, tornati quindi protagonisti per la gioia dei 130 regatanti impegnati al Campionato Europeo Contender, organizzato dal Circolo Vela Arco e in ...

Vela – Campionato Europeo Contender - Marco Ferrari aumenta il vantaggio dopo la terza giornata di gare : Marco Ferrari sempre più leader del Campionato con ben 22 punti sul secondo, il britannico Mussell. Quattro italiani nei primi dieci terza giornata del Campionato Europeo Contender al Circolo Vela Arco e con essa chiusa la fase di regate di qualifiche che permette di dividere la flotta con i primi della classifica che si confronteranno nela, stessa batteria “Gold fleet”. Ancora sole e vento sui 12-16 nodi e altre due belle regate per ...

Vela – Europeo Contender : Marco Ferrari è imprendibile - aumentato il distacco su Antonio Lambertini : Nell’Europeo Contender al Circolo Vela Arco, Marco Ferrari allunga su Antonio Lambertini Seconda giornata dei Campionati Europei Contender organizzati dal Circolo Vela Arco con vento da sud un po’ più sostenuto rispetto al primo giorno e gli italiani sembrano voler assolutamente avere un ruolo da protagonisti in questo evento che ha un sapore particolare dato che festeggia i 50 anni della classe Contender Internazionale. Il ...

Amministrazione Trump riVela cosa serve per eliminare i dazi sull'acciaio europeo - : I dazi sull'acciaio importato dall'Europa potranno essere cancellati se i negoziati commerciali con la UE avranno successo, ha riferito Larry Kudlow, consigliere economico del presidente Trump. "Se ...

Vela - iniziate in Polonia le regate del Campionato Europeo delle classi 49er - 49erFX - and Nacra 17 : Tutti i risultati delle regate del Campionato Europeo delle classi 49er, 49erFX, and Nacra 17 scattate ieri Grande attività a Gdynia, in Polonia, dove ieri, poco dopo il termine del Campionato del Mondo Laser U21, sono iniziate le regate del Campionato Europeo delle classi 49er, 49erFX, and Nacra 17. Con 92 partecipanti nella classe 49er, 44 per le ragazze del 49er FX e 51 nei Nacra 17, ed il livello presente in acqua, il Campionato parte ...