Vela | Europei Laser Radial U21 2018 | Carolina Albano è medaglia di bronzo!

Vela - Europei RS : X 2018 : Mattia Camboni è in testa! Marta Maggetti stabile al quinto posto : Oggi a Sopot è stata decisamente la giornata di Mattia Camboni. L’azzurro è balzato in testa alla classifica degli Europei della classe RS:X vincendo due delle tre prove con cui sono cominciate oggi le regate di finale, quelle che domani porteranno alla definizione della Medal Race di sabato. Il velista italiano ha poi aggiunto al suo tabellino un 13° posto, per un totale di 34 punti, +8 rispetto all’israeliano Yoav Omer, secondo ...

Vela - Europei RS : X 2018 : Mattia Camboni scende in quarta posizione - Marta Maggetti è quinta : Seconda giornata degli Europei della classe RS:X di Vela a Sopot, in Polonia. Oggi altre regate di qualificazione, che in campo maschile hanno visto scivolare Mattia Camboni in quarta posizione, con 19 punti, dopo un parziale di 29-1-10. A comandare, con 14 punti, è l’israeliano Yoav Omer, che comanda anche la classifica degli U21. Resta in top ten anche Daniele Benedetti, settimo con 25 e un parziale di 13-4-2. Tra le donne, invece, è ...

Vela - Europei RS : X 2018 : Mattia Camboni e Marta Maggetti partono forte! Tre azzurri in top ten : Sono scattati oggi a Sopot, in Polonia, gli Europei della classe RS:X, appuntamento conclusivo di una stagione che ha vissuto da poco il suo culmine con la rassegna iridata. Dopo le prime tre prove di qualificazione arrivano già ottime notizie per l’Italia, specie in campo maschile, dove sono ben tre gli azzurri tra i primi dieci. Mattia Camboni è in seconda posizione in classifica generale, dopo un quarto, un primo e un terzo posto di ...

Europei di Vela da ricordare per i fratelli Veronelli : Alla conclusione dei campionati Europei della classe RS Feva, dopo otto prove, sul mare di Weymouth e Portland, a sud dell'Inghilterra, i fratelli Seneca ed Alex Veronelli dello Yacht Club Como, sono ...

Vela - Andrea Spagnolli e Giulia Fava conquistano il titolo di vice Campioni Europei per la classe Nacra 15 : La coppia azzurra conquista la medaglia d’argento ai Campionati Europei Nacra 15 di Gravedona Andrea Spagnolli e Giulia Fava (FV Malcesine/ AV Civitavecchia) sono vice Campioni Europei per la classe Nacra 15. L’evento per l’assegnazione del titolo continentale si è appena concluso a Gravedona (Como) presso l’AVAL-CDV Centro Vela Alto Lario. I due azzurri sono preceduti in classifica dall’equipaggio belga ...

Vela - Europei RS : X 2018 : Mattia Camboni e Daniele Benedetti tra i favoriti al maschile - Marta Maggetti punta al podio nella gara femminile : Sono passati pochi giorni dal termine dei Mondiali di Vela di Aarhus ed i migliori interpreti del windsurf sono pronti per darsi battaglia in un altro appuntamento importante della stagione: gli Europei RS:X 2018 di Sopot (Polonia). La rassegna continentale si disputerà dal 21 al 25 agosto nella città polacca di Sopot, la quale si affaccia sul mar Baltico ed è situata tra Danzica e Gdynia (dove si sono svolti gli Europei 2018 dei 49er e Nacra 17 ...

Ginnastica - Europei 2018 : cosa ci lascia Glasgow? Italia - ha un futuro! Sfilza di infortuni - agonismo a mille - equilibrio sovrano. Tra reginette e riVelazioni : Si sono conclusi gli Europei 2018 di Ginnastica artistica in versione femminile, a Glasgow non è mai mancato lo spettacolo in quattro giorni come sempre avvincenti e appassionanti. Sono tanti i temi caldi emersi nel corso di questa rassegna continentale, si può già trarre un bilancio di quanto si è visto all’SSE Hydro della metropoli scozzese. Italia, HAI UN FUTURO – Le nostre juniores hanno confermato sul palcoscenico più ...

Nuoto - Europei 2018. La 4×200 sl maschile dell’Italia possibile riVelazione : Una rinascita lenta ma ormai tangibile. Quella che fu la nostra staffetta di punta ai tempi dei Rosolino e Brembilla, delle medaglie olimpiche e mondiali, sta lentamente ritornando su livelli competitivi, al momento in Europa e poi, si spera, anche nel mondo. La 4×200 stile libero maschile ha come obiettivo minimo oggi l’ingresso in una finale dove, francamente, può accadere di tutto. La Russia è la favorita numero e la Gran Bretagna, ...

Nuoto - Europei 2018 : Elena Di Liddo mai così competitiva. Possibile riVelazione a Glasgow : Il conto alla rovescia sta per terminare e domani la piscina di Glasgow si animerà per la prima giornata di gare degli Europei di Nuoto in cui l’Italia vorrà iniziare con il piglio giusto, in una rassegna che tradizionalmente è stata estremamente positiva. Nelle acque britanniche tante le specialità in cui gli azzurri possono far valere le proprie qualità. Tra queste, i 100 farfalla donne saranno da osservare con particolare attenzione nel ...

Nuoto - Europei 2018 : i convocati dell’Italia. Certezze da medaglia - possibili riVelazioni e giovani in rampa di lancio : Dal 3 al 9 agosto la piscina di Glasgow sarà teatro di sfide importanti tra i nuotatori che si contenderanno il titolo europeo. L’ItalNuoto si presenta ai nastri di partenza con qualche defezione (assenze di Gabriele Detti e Nicolò Martinenghi) ma può comunque ambire ad un ruolo di primo piano con i personaggi noti e qualche volto nuovo. Andiamo a scoprire su chi si potrà puntare e chi invece potrebbe stupire. Certezze DA medaglia ...

Vela – Campionati Europei Classe Contender : in testa l’italiano Marco Ferrari : Al Circolo Vela Arco iniziati i Campionati Europei Classe Contender: in testa l’italiano Marco Ferrari, seguito a 4 punti da Antonio Lambertini Altro Campionato Europeo al Circolo Vela Arco e questa volta di una Classe molto particolare: una deriva singola in cui il timoniere fa anche da prodiere, uscendo al trapezio- questa la caratteristica più particolare della Classe Contender che dal 30 luglio al 3 agosto disputa il Campionato ...

Vela – Europei Youth Classe Europa - tutti i risultati delle gare disputate al Circolo Arco : Danimarca e Svezia si aggiudicano la vittoria ai Campionato Europei Youth Classe Europa, rispettivamente nella categoria maschile con Kristian Valentin Medina Praes e nella categoria femminile con Hanna Johnsson Si è concluso al Circolo Vela Arco il doppio evento dedicato alla Classe Europa: per l’assegnazione dei titoli continentali di categoria il Circolo è stato impegnato nei primi 4 giorni con i regatanti della categoria master per poi ...

Vela – Europei Nacra 17 - Tita e Banti calano il bis : azzurri campioni : Ruggero Tita e Caterina Banti campioni Europei nei Nacra 17, replicando il successo dell’anno scorso. Gianluigi Ugolini e Maria Giubilei campioni Europei Under 23 Ruggero Tita con Caterina Banti (SV Guardia di Finanza/CC Aniene) si riconfermano campioni Europei nella classe Nacra 17 a Gdynia in Polonia. Il team azzurro si riconferma in grande forma e ancora una volta – come già successo a Palma a marzo e a Hyeres per la World ...