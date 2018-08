“Vacanze rovinate!” Le previsioni meteo del week-end fanno ‘infuriare’ i vacanzieri | la

caffeinamagazine

: Vacanze rovinate, i consigli di Federconsumatori #VIDEO #vacanze #voli #disagi - TgPadova : Vacanze rovinate, i consigli di Federconsumatori #VIDEO #vacanze #voli #disagi - qui_finanza : Vacanze rovinate e boom di reclami: come ottenere i rimborsi economici Come ottenere rimborsi economici per i viagg… - lightmoon972 : RT @VoceDiNapoliWeb: Vacanze rovinate per i turisti napoletani Le informazioni per avere il rimborso -

(Di venerdì 24 agosto 2018) Le vacanze estive sono probabilmente finite. Almeno, per chi trascorrerà gli ultimi giorni d’agosto in Italia il destino sembra segnato e non è differente da quanto ‘visto’ nelle scorse settimane: l’ottavo mese dell’anno è stato solo ed esclusivamente all’insegna della pioggia. Nubrifagi, bombe d’acqua, alluvioni: non è mancato nulla in questa estate particolare. E la situazione non va certamente a migliorare, anzi. Secondo gli esperti, ilend che sta per abbattersi sulla penisola italiana sarà solo ed esclusivamente all’insegna dell’ombrello. Addirittura, il crollo termico rischia di comportare anche i primi nevischi dell’anno, soprattutto nelle regioni settentrionali. Insomma, per la tintarella c’è tempo (forse). Sì, perché è imminente una svolta del tempo sull’Italia, a causa dell’avvicinarsi di una ...