"Ho chiesto al segretario di Stato Mikedi non andare indel Nord in questo momento perché ritengo che non ci siano sufficientiin merito alla denuclearizzazione della penisolana". Così su Twitter il presidente Usa Donald Trump., aggiunge Trump, andrà probabilmente indel Nord "nel futuro a breve, probabilmente dopo che la nostra relazione commerciale con la Cina sarà risolta. Allo stesso tempo voglio mandare i più calorosi saluti al presidente Kim".(Di venerdì 24 agosto 2018)